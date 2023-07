Data das semifinais da Copa Ouro, horário, canal de TV e onde assistir online

Fapós um final de semana emocionante, o palco está montado para as semifinais da Copa Ouro, que incluem os favoritos do torneio, México e Estados Unidos, além das agradáveis ​​surpresas do Panamá e da Jamaica. Isso abre a possibilidade de uma final inédita acontecer no próximo fim de semana em Estádio SoFi.

Os confrontos são os seguintes: Estados Unidos enfrentarão o Panamáenquanto Jamaica enfrentará o México. Ambos os jogos estão programados para serem disputados na quarta-feira, às Estádio Allegiant em Las Vegas.

A que horas são as semifinais da Copa Ouro 2023?

Estados Unidos x Panamá

Quarta-feira, 12 de julho

Estádio Allegiant

19:30 ET / 16:30 PT

México x Jamaica

Quarta-feira, 12 de julho

Estádio Allegiant

22:00 ET / 19:00 PT

Onde assistir as semifinais da Copa Ouro na TV e no streaming?

Você pode assistir às partidas no TUDN USA e Fox Sports 1 ou transmiti-las pelo aplicativo Fox Sports.

Fundo das semifinais da Copa Ouro de 2023

O Panamá estava invicto na fase de grupos, garantindo sete pontos para liderar o Grupo C. Eles conquistaram vitórias contra Costa Rica e Martinicaalém de um empate contra O salvador.

Enquanto isso, o Estados Unidos liderou o Grupo A com sete pontos, incluindo um empate no último minuto contra Jamaica e vitórias convincentes São Cristóvão e Nevisassim como Trindade e Tobago.

Esta é a segunda vez que as seleções se enfrentam em uma semifinal da Copa Ouro, sendo que o confronto anterior ocorreu em 2011 e resultou na vitória dos Estados Unidos, graças a um gol de Clint Dempsey.

No outro confronto, México terminou como líder do Grupo B com seis pontos. Eles garantiram vitórias contra Honduras e Haiti, mas sofreu uma derrota surpreendente para Catar.

De forma similar, Jamaica ficou invicto na fase de grupos, empatando com os Estados Unidos e derrotando Trinidad e São Cristóvão. Eles terminaram em segundo lugar no grupo, atrás dos Estados Unidos com base no saldo de gols.

Este será o quarto confronto entre México e Jamaica na Copa Ouro. O México tem um cartel favorável com duas vitórias (em 1993 e 1998), uma derrota para a Jamaica (em 2017, seu último confronto) e um empate.