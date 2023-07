Data de apresentação de Messi no Inter Miami é finalmente revelada

EUnter Miami e MLS revelaram que Lionel Messi será oficialmente por sua nova equipe no domingo, 16 de julho.

O evento de apresentação, intitulado ‘The Unveil’, está programado para acontecer no DRV PNK Stadium em Miami às 20:00 ET, horário local da cidade.

Argentinos reagem à transferência de Messi para o Inter Miami

O comunicado menciona que o evento contará com entretenimento e palestras em campo, mas mais detalhes serão fornecidos mais perto da data.

A apresentação do Inter Miami de Busquets

A ocasião também contará com a apresentação do meia espanhol Sérgio Busquetsque jogou ao lado Messi no Barcelona.

Enquanto Inter Miami recentemente introduzido Gerardo ‘Tata’ Martino como seu novo treinador, a finalização da papelada necessária para que ele assuma o cargo ainda está em andamento.

Enquanto isso, Javier Moralesoutro argentino, será o técnico interino da equipe.

Nenhuma vitória em nove jogos pelo Inter Miami

Inter Miami enfrenta atualmente uma temporada desafiadora, ocupando a última posição da Conferência Leste após uma seqüência de nove jogos sem vencer, tendo registrado dois empates e sete derrotas neste período.

Sua próxima partida contra DC Unitedtreinado por Wayne Rooneyacontecerá em Washington no sábado.

A equipe está ansiosa para reforçar seu elenco com novas contratações para ajudar a virar a temporada.