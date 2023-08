data fechamento, data de vencimento e muito mais

Entender a fatura do seu cartão de crédito é crucial para gerenciar suas finanças de forma eficiente. A Nubank, uma fintech brasileira popular, simplificou este processo ao tornar todas as informações relacionadas à sua fatura cartão de crédito Nubank facilmente acessíveis através do seu aplicativo.

O que você encontra na fatura do seu cartão Nubank?

A fatura do seu cartão Nubank contém todas as informações sobre suas transações feitas com o cartão físico, virtual ou adicional. Geralmente, a fatura compreende um período de um mês, desde a data de fechamento da fatura anterior até a data de fechamento da fatura atual. A fatura atual, ainda em aberto, é visível na seção “Cartão de crédito” do aplicativo Nubank.

Data de Fechamento vs Data de Vencimento

A data de fechamento refere-se ao dia em que todos os gastos realizados com o cartão são somados, o valor total é calculado, e a fatura é fechada. Após esta data, qualquer compra feita será refletida na fatura do mês seguinte.

A data de vencimento, por outro lado, é o dia em que o pagamento da fatura deve ser realizado. É sempre sete dias após a data de fechamento. Por exemplo, se a fatura fecha no dia 20, o vencimento será no dia 27.

Como verificar e alterar a data de fechamento e vencimento do seu cartão Nubank?

No aplicativo Nubank, você pode verificar a data de fechamento e vencimento do seu cartão, além de ter a opção de alterar a data de vencimento do cartão. Isso afeta automaticamente a data de fechamento da fatura.

Opções de pagamento da fatura

Se você quer fazer um pagamento antecipado ou parcelar a fatura do cartão Nubank, o aplicativo facilita esses processos. Você pode pagar sua fatura antecipadamente e liberar seu limite imediatamente se for cliente da conta digital do Nubank.



Você também pode gostar:

Como parcelar a fatura do cartão Nubank?

Se não for possível pagar o valor total da fatura, o aplicativo permite que você parcele o valor da fatura. Você pode simular os valores do parcelamento e escolher a opção que melhor se adapta ao seu orçamento.

Estorno de compra na fatura

Em caso de necessidade de cancelamento de uma compra feita com o seu cartão Nubank, você pode solicitar o estorno da compra através do aplicativo.

Como imprimir a fatura do cartão Nubank?

Se você precisa imprimir a fatura do seu cartão de crédito Nubank, o método mais simples é por e-mail. A Nubank envia a fatura em anexo no e-mail todos os meses quando a fatura fecha.

Com o Nubank, todas as informações necessárias sobre a sua fatura estão ao alcance dos seus dedos. No entanto, se ainda tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a equipe da Nubank através dos canais oficiais de atendimento.