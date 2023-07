Dataprev publica edital de concurso: CONFIRA AS OPORTUNIDADES

Nesta sexta-feira, 28 de julho, a Dataprev publicou edital de novo concurso público no Diário Oficial da União (DOU). Assim, é possível conferir no documento que a empresa oferta um total de 2.487 vagas!

Estas oportunidades, então, se distribuem entre diferentes cargos de níveis médio/técnico ou superior. Além disso, é importante lembrar que estas vagas podem ser tanto imediatas quanto para a formação de cadastro de reserva. Isto é, de forma que a empresa poderá convocar aqueles que se aprovarem de acordo com suas necessidades, enquanto o edital for vigente.

Os que desejarem concorrer a estas oportunidades, portanto, devem se inscrever entre 31 de julho e 18 de agosto. Então, a prova objetiva do certame ocorrerá no dia 1º de outubro.

Entenda melhor como será o concurso da Dataprev, logo abaixo.

Quais serão os cargos para a Dataprev?

De acordo com o edital, a oferta é de 2.487 vagas totais. Dentre estas, 222 serão para vagas imediatas e o restante será para a formação de cadastro de reserva.

Ademais, as vagas também se dividem de acordo com a lotação, de forma que é importante que o candidato confira o local da oportunidade no edital.

Desse modo, primeiramente, exigente nível médio/técnico, estão os cargos de:



Auxiliar de enfermagem do trabalho;

Técnico de segurança do trabalho.

Ambas as funções da Dataprev terão uma remuneração mensal de R$ 3.713,12, ou seja, sendo o salário-base de R$ 3.273,54 e adicional de atividade de R$ 439,58. No entanto, a jornada de trabalho varia, sendo de 6 horas por dia e 30 horas semanais para o Auxiliar e de 8 horas por dia e 40 horas semanais para o Técnico.

Além disso, a empresa também oferta oportunidades que exigem nível superior, quais sejam:

Analista de Processamento;

Analista de Tecnologia da Informação (com diversos perfis), com 2 vagas imediatas e 30 de CR

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho.

No caso do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, então, os perfis são em:

Advocacia;

Análise de Negócios;

Arquitetura e Engenharia Tecnológica;

Comunicação Social;

Contabilidade;

Desenvolvimento de Software;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Engenharia de Dados;

Estratégia e Governança;

Gestão de Pessoas;

Gestão de Serviços de TIC;

Gestão Econômico-Financeira;

Infraestrutura e Operações (Facilities);

Inteligência da Informação;

Logística, Aquisições e Contratos;

Segurança Cibernética;

Segurança da Informação e Proteção de Dados;

Sustentação Tecnológica.

Assim, para o cargo de Analista de processamento da Dataprev, a remuneração é de R$ 7.887,35, ou seja, um salário-base de R$ 6.854,10 com adicional de atividade de R$ 1.033,25. Ademais, sua carga horária é de 30 horas por semana.

Já para os demais cargos de nível superior, a remuneração total é de R$ 8.747,61, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Isto é, com exceção do Médico de trabalho, que terá carga de 20 horas por semana.

Servidores terão mais benefícios

Os servidores da Dataprev terão direito a outros benefícios, para além de suas remunerações iniciais.

Nesse sentido, estes receberão:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.111,20, com pagamento em forma de crédito em cartão eletrônico com a devida participação percentual dos trabalhadores no custo, de acordo com o nível salarial do acordo coletivo de trabalho;

Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

Auxílio tratamento especializado, ou seja, para filhos com deficiência, de até R$ 1.230;

Assistência à saúde;

Previdência complementar da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev, ou seja, a Prevdata;

Participação nos lucros e resultados;

Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Portanto, estas oportunidades se mostram como bem atrativas para os candidatos.

Certame terá apenas prova objetiva

Aqueles que desejarem concorrer às oportunidades da Dataprev, passarão pela fase única de prova objetiva. Esta etapa, portanto, já tem data prevista para ocorrer no dia 1º de outubro, daqui cerca de dois meses.

Assim, todos os candidatos deverão responder um total de 120 questões, das quais 50 são de Conhecimentos Gerais e 70 são de Conhecimentos Específicos.

No que diz respeito ao primeiro bloco, então, as disciplinas serão de:

Língua Portuguesa, com 20 questões;

Língua Inglesa, com 10 questões;

Raciocínio Lógico, com 5 questões;

Atualidades, com 5 questões;

Legislação sobre Segurança de Informações e Proteção de Dados, com 10 questões.

Desse modo, o candidato terá reprovação no concurso da Dataprev, caso obtiver:

Nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

Nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

Nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

É importante lembrar que a pontuação ocorrerá da seguinte forma:

1 ponto a cada resposta correta;

1 ponto negativo, a cada resposta incorreta;

0 se não houver marcação, ou marcação dupla.

O exame consistirá em afirmações em que o candidato deverá classificar como certas (C) ou erradas (E).

Como se inscrever?

Os que desejarem concorrer às oportunidades da Dataprev devem se atentar ao prazo de inscrições! Este, portanto, se inicia na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, às 10 horas, e vai até às 18 horas de 18 de agosto.

Então, o candidato deverá acessar o site do Cebraspe. Isto é, a banca examinadora que ficará responsável pelo processo de inscrições.

Na plataforma, é importante, primeiramente, ler todo o edital com atenção a fim de conferir as regras do certame e os critérios de cada cargo.

Assim, o candidato poderá prosseguir, preenchendo o formulário de inscrição com todos os seus dados. Por fim, é necessário pagar a taxa de inscrição até o dia 1º de setembro.

Os valores da taxa são de:

R$ 80 para cargos de nível médio/técnico;

R$ 100 para cargos de nível superior.

No entanto, é possível solicitar a isenção deste valor para aqueles que são:

Membros de família de baixa renda, com inscrição no Cadastro Único; ou

Doadores de medula óssea.

Neste caso, é necessário comprovar a situação e realizar o pedido até o dia 18 de agosto.

Conheça a Dataprev

A Dataprev se trata de uma empresa pública que trabalha com soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação. Assim, seu objetivo é aprimorar e executar políticas sociais brasileiras.

Além disso, Dataprev também busca estudar e viabilizar tecnologias de informação, na área da previdência e assistência social.

Atualmente, a sede da empresa é em Brasília, com cinco unidades nos estados de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina.