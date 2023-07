Conhecer as datas comemorativas e feriados do mês de agosto 2023 é essencial para programar as comemorações do mês e garantir que as datas mais importantes não passem em branco. Além disso, muitas pessoas pesquisam para saber mais sobre as possíveis “folgas” que podem ter ao longo do mês.

Pensando nisso, preparamos uma lista com as principais datas comemorativas de agosto para que você possa se programar e comemorar aquelas que fizerem sentido para você. Acompanhe e saiba mais!

Saiba quais são as datas comemorativas e feriados do mês de agosto 2023

Quase todos os dias do mês de agosto 2023 têm uma data comemorativa específica. Existem comemorações relacionadas à televisão, áreas da saúde, Dia dos Pais, e muito mais. A seguir, você pode ter uma visão geral das principais datas que são comemoradas ao longo do mês:

Dia nacional do selo – 1 de agosto;

Dia do capoeirista – 3 de agosto;

Dia do padre – 4 de agosto;

Dia nacional da saúde – 5 de agosto;

Dia dos profissionais da educação – 6 de agosto;

Dia internacional do biodiesel – 10 de agosto;

Dia da televisão – 11 de agosto;

Dia mundial da juventude – 12 de agosto;

Dia do canhoto – 13 de agosto;

Dia dos pais – 13 de agosto;

Dia da unidade humana – 14 de agosto;

Dia nacional do campo limpo – 18 de agosto;

Dia do historiador – 19 de agosto;

Dia mundial da fotografia – 19 de agosto;

Dia internacional da igualdade da mulher – 26 de agosto;

Dia do psicólogo – 27 de agosto;

Dia nacional de combate e prevenção ao escalpelamento – 28 de agosto;

Dia nacional do voluntariado – 28 de agosto;

Dia nacional de combate ao fumo – 29 de agosto;

Dia internacional contra testes nucleares – 29 de agosto;

Dia internacional das vítimas de desaparecimentos forçados – 30 de agosto;

Dia do nutricionista – 31 de agosto.

Destacamos, na lista acima, aquelas datas que são consideradas mais importantes em algumas áreas de atuação. No entanto, quem decide quais datas serão comemoradas ou não é você.

Agosto não tem feriado nacional

Apesar de muita gente buscar pelas datas comemorativas e feriados do mês de agosto 2023, a verdade é que existem muitas opções de datas especiais para comemorarmos, mas, na prática, nenhum feriado nacional que justifique um dia de folga.

Entretanto, em algumas circunstâncias, dependendo da sua área de atuação, talvez você tenha um dia de folga de acordo com as datas em questão. É o caso dos nutricionistas que, em determinadas empresas, podem receber um dia de folga no dia 31 de agosto, por exemplo.

Além disso, lembre-se de que é importante também fazer a pesquisa dos seus feriados municipais e até mesmo estaduais. Afinal, às vezes, a sua região pode contar com outro tipo de feriado e de data comemorativa, que têm relação com a sua cultura local.

Dessa maneira, você terá informações mais precisas sobre o seu calendário de trabalho e descobrirá se realmente terá alguma folga no mês de agosto.

Ademais, pensando a nível nacional, infelizmente isso não ocorre. Dito de outro modo, não existe nenhum feriado nacional que ofereça folga no mês de agosto. Apenas a partir de setembro é que voltaremos a ter feriados prolongados com comemorações nacionais.