Dave Portnoy repreende os avanços audaciosos de Sonja Morgan, rotulando-os de “nojentos”

Dave Portnoyo fundador de 46 anos Barstool Sportscriticou publicamente Sonja Morganuma ex-estrela de “Donas de casa reais da cidade de Nova York“, depois que ela fez uma proposta ousada de intimidade em um motel. A troca contenciosa se desenrolou nas redes sociais, chamando a atenção de fãs e seguidores.

Tudo começou quando Portnoy expressou suas opiniões explícitas sobre um romance potencial entre NFL estrela Tom Brady e ícone de reality show Kim Kardashian. Morgan, 59, decidiu entrar na conversa comentando sobre um Instagram post relacionado aos comentários de Portnoy. Ela perguntou brincando, “Incrível. Isso significa que Dave vai me levar para um motel? ”, marcando diretamente Portnoy e incluindo seu nome como uma hashtag.

Portnoy, claramente surpreso pela observação de Morgan, respondeu rapidamente com um tweet que deixou sem espaço para ambiguidade. “Com todo o respeito… nojento,” ele escreveu, expressando publicamente seu desgosto pela proposta. O confronto inesperado desencadeou reações mistas entre os fãs, que se viram divididos sobre o tratamento de Portnoy à estrela do reality show.

Reações divididas surgem quando os apoiadores apoiam Sonja Morgan

Enquanto alguns apoiadores vieram para defesa de Morganuma pessoa escreveu: “David Portnoy, eu te amo, não se atreva a desrespeitar Sonja Morgan desse jeito!!!!!“, enfatizando sua lealdade a Morgan. Outro entrou na conversa, “Não não não! Você não desrespeita o nome Morgan!!,” destacando a importância de manter o decoro.

Curiosamente, um indivíduo elogiou Portnoy por sua resposta, saudando-o como um verdadeiro cavalheiro. Outros apontaram a significativa diferença de idade entre Morgan e a namorada de 28 anos de Portnoy, Silvana Mojicainsinuando que o encontro era improvável devido a essas circunstâncias.

Para contextualizar, Morgan tem solteiro desde o divórcio do marido em 2006. O ex-casal inclui John Adams Morgandescendente de JP Morgano renomado fundador da J.P. Morgan & Co. O casamento durou de 1998 a 2006 e eles têm uma filha de 22 anos chamada Quincy Adams Morgan.

Portnoy, anteriormente casado com Renee Portnoy de 2009 a 2017, ganhou as manchetes recentemente com seus comentários controversos sobre Brady e Kardashian. Em um vídeo no Instagram, ele sugeriu que Brady deveria se abster de namorar Kardashian devido ao infame “Maldição Kardashian.” Em vez disso, Portnoy propôs provocativamente que Brady poderia se envolver em um encontro casual com ela em um motel, advertindo-o contra sucumbir ao fascínio de reputação de Kardashian.

A personalidade franca da mídia chegou ao ponto de afirmar que o SKIMS fundador “arruina a vida de todos os homens que ela toca“, afirmando seu impacto em parceiros românticos anteriores. Portnoy expressou suas preocupações sobre o envolvimento potencial de Kris Jenner, a matriarca da família Kardashian, na vida de Brady, imaginando-o sendo puxado para o mundo dos reality shows e discussões sobre tópicos triviais como esmalte de unha com Scott Disick. Ele fez referência a Tristan Thompson, Khlo Kardashianex-parceiro de, que tem quatro filhos com três mulheres diferentes.