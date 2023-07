DB Diagnósticos CONTRATA PESSOAS em DOIS estados

A DB Diagnósticos, empresa que surgiu há 11 anos para transformar o mercado de medicina diagnóstica, trazendo ideias inovadoras e investimento em tecnologia para atender os clientes, está contratando novas pessoas para preencher seu time. Dessa forma, se você quer buscar um novo emprego, veja quais são as vagas abertas:

Analista de NGS SR – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Assistente de Laboratório – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Assistente Técnico de Laboratório – Sorocaba – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (Vaga Exclusiva para PCD) – São José dos Pinhais – PR – Efetivo: Controle de planilhas;?

Atendimento ao cliente;? Arquivo de documentos;? Lançamento de dados em sistema;? Rotinas Administrativas.

Mais sobre a DB Diagnósticos

Sobre a DB Diagnósticos, é interessante destacar que a empresa conta com uma estrutura ampla e moderna, com capacidade para realizar 20 milhões de exames por mês. Em todo o Brasil, a DB Diagnósticos conta com mais de 40 unidades regionais de apoio, prontas para atender a todas as demandas de nossos clientes, não importando onde eles estejam

Para oferecer diagnósticos cada vez mais precisos e entregar resultados com uma agilidade incomparável, a DB conta com unidades de análises clínicas descentralizadas que englobam todas as áreas de diagnóstico laboratorial. Além disso, três unidades especializadas proporcionam um atendimento diferenciado nas áreas de diagnóstico molecular, patológico e toxicológico.

Por fim, reconhecido em todo o território nacional pela qualidade dos serviços prestados, o DB Diagnósticos dispõe dos principais selos de qualidade na área laboratorial, como PALC, DICQ e ISO.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que a lista de vagas da DB Diagnósticos já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

