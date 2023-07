De fazer chorar, TRISTE NOTÍCIA! Valor do Bolsa Família terá QUEDA em julho

O Bolsa Família é o maior programa social brasileiro, e ajuda milhões de famílias de baixa renda que necessitam de um auxílio para sobreviver. No entanto, alguns fatores podem fazer com que o valor pago pelo benefício seja reduzido. Sendo assim, é importante que as famílias beneficiárias fiquem atentas.

O primeiro fator que pode reduzir o valor pago pelo Bolsa Família é quando a família ultrapassa o limite de renda do programa, que é de R$ 218 por pessoa. Esse aumento na renda ocorre quando, por exemplo, algum membro da família passa a obter emprego, aposentadoria, pensão, ou até mesmo passa a receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Desta maneira, os membros continuarão recebendo o valor do Bolsa Família, porém reduzido pela metade. Além disso, esse valor continua sendo recebido por mais dois anos pela família beneficiária nesses casos.

Os valores do Bolsa Família também podem ser reduzidos devido a empréstimos consignados feitos no passado. Essa era uma possibilidade quando o benefício ainda se chamava Auxílio Brasil, e não havia sido reformulado. Sendo assim, as parcelas do empréstimo podem retirar até R$ 160 por mês do benefício.

Por fim, também existem os casos em que o Bolsa Família é cortado completamente pelo governo. Isso ocorre apenas em situações mais graves, como por exemplo, quando a família não está com os dados atualizados no Cadastro Único, e há uma suspeita de fraude.

Ainda neste ano, o governo realizou um corte em massa de cadastros de famílias unipessoais, pois muitos beneficiários cadastrados nessa modalidade também faziam parte de outras famílias, recebendo o valor do Bolsa Família duas vezes.

Adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto pelo Benefício Variável Familiar, que paga um adicional de R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família, caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos). Além disso, o programa social também conta com o Benefício Primeira Infância, o qual paga um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos presente na família.



Além desses adicionais, em junho o Bolsa Família passou a contar com um valor maior por pessoa na família. É o chamado Benefício de Renda de Cidadania, que paga para cada integrante da família beneficiária do programa R$ 142.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, ou seja, caso este valor não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício.

Outra possibilidade de diminuição do pagamento

Foram citadas três possibilidades em que o valor do Bolsa Família pode diminuir, no entanto, existe mais uma. Isso ocorre quando a criança da família vai ficando mais velha, e acaba alterando os adicionais que podem ser recebidos.

Sendo assim, em uma situação hipotética, a criança que antes tinha seis anos garantia um adicional de R$ 150 para a família beneficiária, segundo o Benefício Primeira Infância do Bolsa Família. No entanto, ao completar 7 anos, esse benefício não pode ser mais recebido

Desta maneira, com a criança de sete anos, a família beneficiária do Bolsa Família passa a receber o Benefício Variável Familiar, que garante apenas R$ 50 adicionais nos pagamentos do programa.