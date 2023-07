De Messi a Arroyo: Quanto ganha cada jogador no Inter Miami?

Ecedo no sábado, Inter Miami finalmente decidiu fazer Oficial de chegada de Lionel Messi à MLS postando um vídeo de boas-vindas nas redes sociais. O vídeo foi curto, mas muito claro, uma nova era no futebol americano está prestes a começar, mas a que custo? de Lionel Messi salário já foi discutido várias vezes, ele está fazendo NFL, MLB e nível da NBA remunerações. Nenhum jogador da MLS chega nem perto do que Messi fará por temporada. Mas, para ser exato, quanta lacuna existe entre Leo Messi e todos os seus companheiros de equipe no Inter Miami? Vamos dar uma olhada mais de perto nas abas do elenco e ver quanta diferença existe entre o maior jogador de futebol da história e o resto.

A espetacular jogada do Inter Miami com Leo Messi

De Lionel Messi a Dixon Arroyo

Estamos tirando todas as nossas datas para isso do popular Observador site, que acompanha os salários dos atletas em tempo real. Atualmente, o jogador que menos fatura de todo o time principal é o meio-campista Dixon Arroyoque faz um relato $ 150.000 por temporada. Depois disso, o zagueiro Christopher McVey ganha cerca de $ 219.996 por temporada. Franco Negri ganha $ 225.000. O meio-campista Victor Ulloa ganha US $ 250.000 por temporada. Avançar Robert Taylor faz $ 276.000 por temporada. O próximo salto vem para o meio-campista Nicolas Stefanelli, que ganha US$ 400.000 por temporada. O goleiro Nick Marsman ganha $ 474.996 por temporada. Avançar Leonardo Campana faz $ 550.000 por temporada. O defensor Sergii Kryvtsov está ganhando US$ 555.500 por temporada.

Jogadoras Jean Motta, Gregore da Silva, Corentin Jean e DeAndre Yedlin ganhar entre US$ 700 e US$ 800 mil por temporada. Em seguida, vêm os pesos pesados. Inter Miami acaba de fechar acordo com meio-campista Rodolfo Pizarro, que ganhava cerca de US $ 3,3 milhões por temporada. Recém-chegados Jordi Alba e Sérgio Busquets faturarão US$ 1,6 e US$ 10 milhões por temporada, respectivamente. atacante José Martinez faz cerca de US $ 4 milhões por temporada. E Messi vai até o fim $ 54 milhõeso que parece completamente insustentável, mas é o que ele faz.

