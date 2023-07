De Olivia Dunne e os gêmeos Cavinder a Damar Hamlin: todas as estrelas do ESPY Awards 2023

Olivia Dunne, Hanna e Haley Cavinder e Damar Hamlin foram apenas alguns dos grandes nomes para participar do ESPN ESPY Awards 2023 na noite de quarta-feira.

De atletas a grandes influenciadores, o tapete vermelho estava cheio de estrelas e declarações de moda memoráveis.

Olvia Dunne

A estrela da ginástica da LSU e modelo de maiô da Sports Illustrated estava deslumbrante nos tanques do tapete vermelho com seu vestido preto sem mangas e salto alto.

Ela também reservou um tempo para compartilhar um vídeo nas redes sociais com a estrela da pista Lolo Jones, com a legenda: “Geaux Tigers”.

Gêmeos Cavinder

As ex-estrelas do basquete universitário compartilharam todo o dia que antecedeu o evento em sua conta do Instagram, compartilhando várias histórias e postando fotos.

As duas gêmeas chamaram a atenção de todos graças aos seus vestidos de lantejoulas, com Hanna usando um vestido branco justo e Haley vestindo um dourado.

Damar Hamlin

O safety do Buffalo Bills subiu ao palco na noite de quarta-feira e entregou o Prêmio Pat Tillman por Serviços à equipe médica do time.

A equipe ajudou a salvar sua vida depois que ele desmaiou em campo em um jogo contra o Cincinnati Bengals em 2 de janeiro.

Hamlin estava visivelmente emocionado ao discutir o momento e entregar o prêmio.

Patrick e Brittany Mahomes

Os dois se destacaram no tapete vermelho na noite desta quarta-feira.

Patrick exibiu um terno bege de duas peças, enquanto Brittany brilhou ao lado dele em um vestido preto com acessórios dourados.

Alix Earle

A nativa de Nova Jersey começou a noite estreando seu relacionamento com a estrela da NFL Braxton Berrios.

Alix então chamou a atenção graças ao seu maiô preto, enquanto o Miami Dolphins WR usava um terno vermelho claro e uma camisa branca.