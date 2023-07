‘Deadpool 3’ terá Channing Tatum como Gambit dos X-Men

TO tão aguardado novo filme de ‘Deadpool’ está atualmente em fase de preparação, com dois atores principais se juntando ao elenco estabelecido.

Embora o filme continue a história de ‘Deadpool’ e ‘Deadpool 2’, Ryan Reynolds será acompanhado por Hugh Jackman, que vai reprisar seu papel icônico como Wolverine. Adicionalmente, Channing Tatum supostamente fará uma aparição como Estratégia.

X-Men se junta à Marvel através de ‘Deadpool’

A integração dos X-Men na Marvel Studios através de ‘Deadpool 3’ foi confirmada, gerando imensa empolgação entre os fãs da Marvel e de Deadpool.

Isso marcará a primeira integração completa do universo X-Men anterior da Fox no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Embora tenha havido uma integração parcial em ‘WandaVision’ e no próximo filme ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ com o retorno de Senhor Patrick Stewart como Professor Carlos Xavieressa transição liderada por Deadpool e Wolverine solidificará a incorporação dos X-Men ao Marvel Studios, um processo que demorou mais do que o esperado.

‘Deadpool 3’ terá até cinco personagens dos X-Men

Situado pouco antes da conclusão do enredo dos X-Men e Wolverine, conforme retratado no aclamado filme ‘Logan’, o filme também verá o retorno de outros personagens amados.

Channing Tatum interpretará o popular personagem dos X-Men, Estratégiafunção que já havia tentado, mas sem sucesso.

Além disso, outros personagens incluem Ogiva Adolescente Megassônica (Briana Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsana), Colosso (Stefan Kapacic)e Imitadora (Morena Baccarin)que, embora não seja um membro dos X-Men, fez parte da X-Force.

Finalmente, os fãs podem esperar ansiosamente jackman reprisando seu lendário papel como carcaju.

A possível inclusão de outros personagens dos X-Men, como Professor X ou Magneto ainda não foi confirmado, aumentando a expectativa entre os fãs dedicados desta franquia de sucesso.

‘Deadpool 3’, a terceira parcela da popular série de filmes da Marvel Studios, está programado para ser lançado em 2024, embora um título oficial ainda não tenha sido anunciado.