DeAndre Hopkins se junta ao Tennessee Titans em acordo multimilionário

Fcinco horas Pro Bowl seleção DeAndre Hopkins está supostamente a caminho de Titãs do Tennessee. A notícia de sua mudança iminente foi relatada pela primeira vez por Doug Kyed, da AtoZ Sports Nashville e desde então tem sido corroborado por Ian Rapoport da NFL Network. Segundo fontes, espera-se que o acordo seja um contrato de dois anos avaliado entre $ 26 milhões e $ 32 milhõescom incentivos adicionais.

Apesar de Titãs do Tennessee, o agente de Hopkins e os porta-vozes da equipe ainda não confirmaram oficialmente o acordo, essa aquisição em potencial enviou ondas de choque ao mundo dos esportes. O wide receiver de 31 anos tem sido um dos agentes livres mais procurados nesta offseason. Após ser liberado pelo Arizona Cardinals em uma mudança de corte de custos em maio, Hopkins estava em busca de uma nova equipe. Ele até participou de uma sessão de treino com o Patriotas da Nova Inglaterra no mês passado, mas não conseguiu garantir um contrato.

O Arizona Cardinals tomou a decisão de se separar de Hopkins três temporadas depois de adquiri-lo em uma negociação de grande sucesso com o Houston Texans. Os Cardinals também assinaram com ele uma lucrativa extensão de contrato no valor de US$ 54,5 milhõesque estava programado para durar até 2024. No entanto, as preocupações com o limite de espaço da equipe os levaram a liberar Hopkins, já que ele seria responsável por quase $ 31 milhões contra o teto salarial nesta temporada. A mudança resultou em um impacto significativo de dinheiro morto de US$ 22,6 milhões para os cardeais. No entanto, isso liberará espaço para a equipe em 2024, proporcionando flexibilidade para futuras contratações.

O Titãs do Tennesseeque perdeu por pouco os playoffs na última temporada após um final decepcionante de campanha, tem procurado ativamente reforçar sua ofensa. Com as adições de promissor ataque ofensivo Peter Skoronski e zagueiro Will Levis no draft recente, a equipe está ansiosa para revitalizar seu ataque, que classificou dia 30 no total de jardas na última temporada. Enquanto o quarterback veterano Ryan Tannehill ainda é o titular do time por enquanto, os novos recrutas dos Titãs, incluindo Levis e Malik Willispode ter a oportunidade de ver o tempo de jogo se o time tiver dificuldades no início da temporada.

DeAndre Hopkins: o potencial divisor de águas dos Titãs, Cardinals lutam com a fase de reconstrução

Felizmente para o titãseles podem em breve ter os serviços de DeAndre Hopkins, um wide receiver dinâmico com uma carreira impressionante. Com 11.298 jardas recebidas na carreiraHopkins atualmente ocupa o 36º lugar na história da liga, e sua adição ao ataque dos Titãs sem dúvida forneceria um impulso significativo.

Por outro lado, o Arizona Cardinals estão em fase de reconstrução sob o comando do novo técnico Jonathan Gannon e gerente geral Montanhas Ossenfort. Manter o contrato caro de Hopkins não era uma opção viável, especialmente considerando que seu zagueiro estrela Kyler Murray espera-se que perca uma parte da próxima temporada devido a uma lesão no joelho. Os Cardinals vinham tentando negociar Hopkins por vários meses, mas seu alto salário tornava difícil encontrar um acordo adequado.

Durante seu tempo com os Cardinals, Hopkins mostrou seu talento, fazendo 221 recepções para 2.696 jardas e 17 touchdowns em 35 jogos. Seu momento mais memorável veio em 2020, quando ele fez uma incrível recepção no último segundo de Murray na end zone contra o Buffalo Billsapropriadamente chamado de “Salve Murray.” Hopkins teve uma temporada excepcional em 2020, estabelecendo um recorde da franquia com 115 recepções para 1.407 jardas e seis touchdowns.

Enquanto a combinação de Murray e Hopkins parecia destinada à grandeza, lesões atormentou os dois jogadores na segunda metade da temporada de 2021 e, como resultado, o desempenho dos Cardinals foi prejudicado. A equipe começou forte com um 10-2 registro mas vacilou na reta final, mal garantindo uma vaga no playoff antes de ser eliminado na rodada de wild card pelo Los Angeles Rams.

Infelizmente, Temporada 2022 de Hopkins foi marcado por uma suspensão de seis jogos devido a um teste positivo para drogas para melhorar o desempenho. Os Cardinals enfrentaram uma temporada sombria de 4-13, levando à demissão do técnico principal Cliff Kingsbury e se separando do gerente geral Steve Keim.