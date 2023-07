Decisão do Palácio de Buckingham revelada: nome de Meghan Markle removido da certidão de nascimento de Archie

Príncipe Harry e Meghan Markle não são estranhos aos apelidos, usando-os carinhosamente uns pelos outros e até pelos filhos. Meghan e Harry têm apelidos carinhosos um para o outro, com Meghan chamando Harry de ‘H’ e Harry referindo-se a Meghan como ‘M.’ Curiosamente, o nome de nascimento do príncipe Harry, ‘Henry Charles Albert David’, é na verdade um apelido, já que seus pais, Rei Carlos III e princesa Dianachamou-o assim ao nascer.

A filha deles Lilibetnomeado após rainha ElizabethO próprio apelido de ‘Lili’, tem seu próprio apelido adorável, ‘Lili’, e sua área de recreação é carinhosamente conhecida como ‘Lili Land’.

Este bom gesto de Meghan Markle terminou mal | VídeoMARCA ENGLISH

No entanto, Meghano nome do próprio estava notavelmente ausente de seu filho Archiecertidão de nascimento de. Originalmente listado como ‘Rachel Meghan’, o documento foi posteriormente editado pelo Palácio de Buckingham para ler ‘Sua Alteza Real a Duquesa de Sussex‘, junto com sua ocupação listada como ‘Princesa do Reino Unido’. Esta mudança teria sido ordenada pelo Palácio, não solicitada por Meghan ou Harry.

Em relação à filha recém-nascida, Lilibet Dianao nome de Meghan em sua certidão de nascimento permanece ‘Rachel Meghan Markle‘sem menção de seus títulos reais.

Não há regras específicas para nomes em documentos oficiais

Embora essa mudança de nome possa parecer incomum, a Família Real não tem regras específicas sobre como os indivíduos devem ser estilizados em documentos oficiais. Por exemplo, Kate Middleton está listado como ‘Catarina Elizabeth‘ nas certidões de nascimento de seus filhos, e princesa Diana foi denominado como ‘Sua Alteza Real a Princesa de Gales’ nos certificados de seus filhos.

O nascimento de Archie teve sua parcela de drama, como Príncipe Harry revelou em suas memórias e Netflix documentários com Meghan. Quebrando a tradição, eles optaram por não fazer a costumeira sessão de fotos na escadaria do hospital após o nascimento de Archie. Em vez disso, eles fizeram uma sessão de fotos no St George’s Hall do Castelo de Windsor dois dias depois, com Harry sugerindo que o Palácio queria manter “as pessoas sintonizadas com o show”.