Defesa Civil alerta para CHUVAS, vento forte e GRANIZO

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou um aviso de precaução na noite de segunda-feira (24), indicando tempestades severas, descargas elétricas, ventos de até 60 km/h e precipitação de granizo que devem afetar metade da Região Sul e do Centro do estado. Este alerta é válido até as 10h de terça-feira (25).

Em caso de situações emergenciais, o órgão aconselha a população a chamar os números 190 ou 193. Com a passagem de uma frente fria pelo estado e a mudança na circulação dos ventos, a Climatempo explica que é esperada instabilidade climática, que pode resultar em chuvas de intensidade forte em todo o RS.

O Ciclone Menos Intenso

Na quarta-feira, o RS deve ficar em alerta para tempestades. Há previsão de formação de um ciclone próximo da Região Sul do RS, na fronteira com o Uruguai, segundo a Climatempo. Contudo, este ciclone não deve provocar ventos tão intensos como os anteriores que atingiram o estado. No entanto, há previsão de rajadas de vento de 40 a 60 km/h na maior parte do território gaúcho. A previsão é que o tempo volte a ficar estável entre quinta-feira (27) e sexta-feira (28).

Implicações do Ciclone

A formação de uma frente fria e um novo ciclone extratropical ocorrerão simultaneamente entre o Sul do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai na quarta-feira, 26 de julho. No entanto, o ciclone propriamente dito se organiza no litoral do Uruguai. Este será o quarto ciclone extratropical que se forma nas imediações do Rio Grande do Sul em cerca de um mês e meio. O impacto deste ciclone não será o mesmo que os outros de julho e nem o de meados de junho, que causou grandes inundações na Grande Porto Alegre e no nordeste do Rio Grande do Sul.

As rajadas de vento mais intensas no Rio Grande do Sul, associadas ao novo ciclone extratropical, não devem superar os 60 km/h. No entanto, as nuvens cumulonimbus que vão se formar sobre o Rio Grande do Sul nesta terça e quarta-feira, 26 de julho, serão responsáveis pela chuva forte e poderão provocar rajadas de vento de até 70 km/h.

Tempo de Atuação do Ciclone

Este novo ciclone extratropical que se forma na costa do Uruguai na quarta-feira, 26, se afasta rapidamente para alto mar durante a quinta-feira, 27 de julho. Portanto, sua influência sobre o Rio Grande do Sul diminui rapidamente, mas ventos moderados poderão ocorrer no litoral gaúcho na quinta-feira.

Risco de Chuvas Fortes

As áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, por causa da passagem de uma frente fria na segunda-feira, provocarão chuvas fortes nesta terça-feira, 25, em muitas regiões do Rio Grande do Sul. A formação do ciclone extratropical e da frente fria durante a quarta-feira reforçará as chuvas, especialmente no sul gaúcho.

Os maiores volumes de chuva no Rio Grande do Sul devem ocorrer no sul gaúcho, incluindo a Campanha e o litoral sul. Em 48 horas, nos dias 25 e 26 de julho, pode chover de 70mm a 90 mm no sul gaúcho.

O Rio Grande do Sul ficará sob a influência de ar frio de origem polar de quinta-feira até domingo, 30 de julho, o que manterá o estado com baixas temperaturas, pouco vento e frio. Há previsão de geada no estado.



Você também pode gostar:

Investimento em Prevenção

A meteorologista Estael Sias enfatiza que os ciclones fazem parte da climatologia do Brasil, especialmente no Sul do país, que está em “zona de transição climática”. Ela defende que é necessário investimento na prevenção e em como comunicar os eventos climáticos para a população por parte das autoridades.

A Defesa Civil do RS e a Climatempo estão monitorando a situação e fornecendo atualizações regulares. Portanto, é essencial que as pessoas no Rio Grande do Sul permaneçam vigilantes e sigam as instruções fornecidas pelas autoridades locais.