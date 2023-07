Demolidor Remi Lucidi morre aos 30 anos após cair de arranha-céu de Hong Kong

Remi Lucidi – um temerário conhecido por suas acrobacias que desafiam a morte no topo de arranha-céus – faleceu tragicamente depois de ter caído do 68º andar de um prédio em Hong Kong na semana passada.

O incidente aconteceu na Torre Tregunter na quinta-feira, de acordo com o Correio da Manhã do Sul da Chinaquando o francês em busca de emoção supostamente escapou até os andares superiores do arranha-céu residencial.