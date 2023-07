Dennis Rodman lembra de viver com Mark Cuban, jogando jogo da NBA com o pênis quebrado

búfalos de Chicago lenda Dennis Rodman recentemente se abriu sobre viver com Dallas Mavericks proprietário marco cubano no final de sua carreira. as cinco vezes NBA campeão também falou das três vezes que quebrou o pênis.

Rodman, 62, fez uma aparição em VladTV no início deste mês e revelou que uma vez jogou um jogo na mesma noite em que um dos incidentes ocorreu. A polêmica figura do esporte admitiu que seus ferimentos no pênis foram os piores que ele já passou.

Dennis Rodman tatuou o rosto de uma mulher em seu próprio rosto: Quem é?

Ele disse que um médico lhe disse que seu pênis estava “contuso” e que o sexo era praticamente impossível durante a recuperação da lesão.

DJ Vlad disse a Rodman que ele deveria ter aprendido a lição após o primeiro incidente, mas o “Minhoca” disse que às vezes o sexo fica louco e “quando você erra, você erra”.

A entrevista aconteceu antes de Rodman tatuar o rosto com a foto da namorada, que não parecia gostar da tinta.

Dennis Rodman morando com Mark Cuban

Depois de ganhar três títulos ao lado Michael Jordan e Scottie Pippen com o Bulls, Rodman pulou de time em time, terminando sua carreira em Dallas.

Cuban, 64, convidou Rodamn para ficar em sua mansão e deu a ele $ 100.000 para qualquer mobília que ele precisasse, de acordo com o Hall da Fama.

“Ele queria que eu morasse com ele”, disse Rodman. “Ele disse ‘você não vai a lugar nenhum, você vai morar comigo’. Tudo bem, merda… foda-se, eu vou morar com ele. Ele disse: ‘Bem, aqui estão $ 100.000. Vá comprar todos os móveis que quiser.

Rodman jogou apenas 12 partidas em Dallas, enquanto o cubano se preparava para assumir a posse do Mavericks. O relacionamento deles foi reparado desde então, pois o “Worm” por muito tempo culpou o bilionário por seu NBA saída.