Dentz ABRE VAGAS no Sudeste e no Nordeste

A Dentz, empresa que é a mais inovadora rede de franquias odontológicas do Brasil, com o modelo de negócio ideal para empreendedores que querem começar um negócio bem estruturado e altamente rentável em um mercado seguro e promissor, está contratando. Isto é, se você está procurando um novo emprego, vale a pena analisar a lista de cargos abaixo:

Recepcionista – Santana de Parnaíba – SP – Recepção;

Atendente de Fast Food – Itupeva – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Agente de Telemarketing Ativo – São Paulo – SP – Telemarketing;

Gerente Comercial – Santana de Parnaíba – SP – Venda Externa;

Divulgador Externo – São Paulo – SP – Propaganda;

Promotor de Divulgação – São Paulo – SP – Demonstrador;

Operador de Telemarketing Ativo – Barueri – SP – Telemarketing;

Divulgador Externo II – São Paulo – SP – Propaganda;

Assistente Administrativo Financeiro – Barueri – SP – Finanças;

Vendedor – Clínica Odontológica – São Paulo – SP – Venda Interna;

Estagiário Comercial (Ensino Médio) – Fortaleza – CE – Atendimento;

Promotor PAP – São Paulo – SP – Panfletagem;

Abordagem de Rua – Fortaleza – CE – Propaganda;

Consultor – Vendas/Interna – Fortaleza – CE – Venda Interna;

Operador de Telemarketing Ativo – Fortaleza – CE – Call Center Ativo.

Mais sobre a Dentz

Sobre a Dentz, vale a pena frisar que estamos falando de uma companhia fundada a partir de uma profunda imersão no mercado odontológico brasileiro. A Dentz possui diferenciais competitivos exclusivos e investe em alta tecnologia, cumprindo sua dupla missão:

A primeira, de levar o melhor tratamento odontológico a todos os brasileiros, de forma acessível e com excelência em cada detalhe. Já a segunda, de criar e desenvolver o melhor modelo de franquia do país, oferecendo ao empreendedor a possibilidade de ter um negócio altamente rentável com um modelo de gestão bem estruturado e crescimento perene.

Por fim, em um processo de crescimento sustentável, a Dentz inaugura uma nova unidade a cada 60 dias e busca franqueados com perfil empreendedor e alinhados com a cultura, visão e valores.

Como se inscrever?

Como as vagas da Dentz já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.