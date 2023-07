Depen PR terá concurso em breve, veja detalhes

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen PR) está se preparando para realizar um concurso em breve, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que desejam seguir carreira na área penitenciária.

Para preencher vagas de Policial Penal, o concurso já está autorizado, e deve ser muito concorrido. Então, os interessados devem ficar atentos aos detalhes e requisitos exigidos, a fim de se preparar adequadamente para as etapas de seleção.

Com salários atrativos e a possibilidade de crescimento na carreira, esse concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam fazer a diferença no sistema prisional do estado do Paraná. Para saber tudo sobre isso, é só ler até o final. Boa leitura!

Concurso Depen PR, saiba mais

O Departamento da Polícia Penal do Paraná (Depen PR) divulgou recentemente um despacho governamental autorizando a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de vagas no Quadro Próprio dos Policiais Penais (QPPP).

Dessa forma, a previsão é de que, no total, sejam ofertadas 07 vagas para o cargo de Policial Penal.

Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira de segurança pública no estado do Paraná. Além disso, a remuneração inicial prevista para o cargo é de R$ 4.300, representando uma ótima perspectiva salarial.

O concurso Depen PR é aguardado com grande expectativa pelos interessados, por oferecer uma chance de atuar em uma área de extrema importância para a sociedade, garantindo a segurança e a ordem no sistema penitenciário.

Como foi o último concurso Depen PR?

O último concurso do Depen PR foi realizado em 2013. O certame contou com um total de 423 vagas para o cargo de Agente Penitenciário, sendo 57 para candidatas do sexo feminino e 367 para candidatos do sexo masculino.

A remuneração para os cargos de Agente Penitenciário era de R$3.057,17. Ademais, o concurso contou com provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

A prova objetiva foi composta por questões sobre conhecimentos básicos e específicos, relacionados às respectivas áreas de atuação.

Dessa forma, o concurso foi de grande importância para suprir a demanda por profissionais no sistema penitenciário e garantir um melhor funcionamento das unidades prisionais. Além disso, ofereceu uma remuneração atrativa aos aprovados, incentivando a busca por qualificação e competência na área.

Como é o concurso?

O concurso DEPEN PR é um processo seletivo que tem em vista selecionar candidatos para o cargo de Policial Penal no Quadro Próprio dos Policiais Penais (QPPP).

Assim, o certame é realizado mediante a aplicação de provas objetivas, que avaliam conhecimentos gerais e específicos relacionados à área.

Além disso, pode incluir etapas como prova de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

O concurso DEPEN PR é uma boa oportunidade para aqueles que desejam atuar na área de segurança pública e contribuir para a manutenção da ordem no sistema penitenciário do Paraná.

Ademais, com uma remuneração inicial prevista para o cargo de R$4.300, o certame pode proporcionar uma boa perspectiva salarial aos aprovados.

Dicas de preparação

Como serão poucas vagas disponíveis, é provável que a concorrência seja acirrada nesta nova edição do concurso Depen PR.

Então, para te ajudar a conseguir um melhor colchão, separamos algumas dicas práticas. Veja mais detalhes a seguir:

Organize um cronograma de estudos: Crie um plano de estudos que inclua todas as disciplinas do concurso, distribuindo o tempo equilibradamente e priorizando os assuntos com maior peso na prova;

Conheça o edital: leia atentamente o edital do concurso para entender quais são as disciplinas cobradas, o formato da prova e os critérios de avaliação. Afinal, isso ajudará você a focar nos conteúdos mais relevantes;

Faça resumos e mapas mentais: elabore resumos e mapas mentais dos principais tópicos estudados. Essas ferramentas auxiliam na memorização e na revisão dos assuntos;

Pratique com questões anteriores: resolva questões de concursos anteriores do DEPEN PR para familiarizar-se com o estilo das perguntas e identificar os temas mais recorrentes. Isso ajudará a direcionar seus estudos;

Estude de forma consistente: mantenha uma rotina regular de estudos, dedicando um tempo diário para revisar os conteúdos. Afinal, a consistência é fundamental para absorver e fixar o conhecimento.

Utilize materiais de qualidade: utilize materiais de estudo confiáveis e atuais, como livros, apostilas, videoaulas e materiais complementares. Além disso, procure referências recomendadas por candidatos aprovados em concursos anteriores.

Mantenha-se motivado, persistente e confiante em seu potencial. Com dedicação e preparação adequada, você aumentará suas chances de obter sucesso no concurso DEPEN PR.