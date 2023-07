Derrick Lewis sentiu ‘muita pressão’ no UFC 291 e espera assinar novamente com a promoção

Derrick Lewis está de volta na coluna de vitórias e se as coisas correrem como planejado, ele estará de volta ao octógono do UFC em breve.

“The Black Beast” teve uma performance imperdível no sábado, precisando de apenas 33 segundos para finalizar Marcos Rogério de Lima no card principal do UFC 291 em Salt Lake City. Lewis abriu a disputa com uma espetacular joelhada voadora da qual Lima nunca se recuperou, deixando Lewis para eliminá-lo com o ground and pound.

A vitória quebrou a pior derrapagem de três lutas da carreira de Lewis e o colocou na agência livre em alta, quando ele revelou depois que o UFC 291 marcou a última luta em seu contrato atual.

Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Lewis admitiu que estava sentindo o calor no sábado.

“A vitória significa muito para mim”, disse Lewis. “Eu tinha muita pressão sobre mim entrando nessa luta. Eu só queria provar a todos que ainda sou um dos melhores lutadores do mundo.”

Lewis tem sido um dos pilares da divisão peso-pesado do UFC desde 2014 e já disputou títulos duas vezes. Sua tentativa mais recente de reivindicar um campeonato interino terminou com uma derrota por nocaute técnico para Ciryl Gane no UFC 265, que o levou a uma espiral de 1-4. Suas três derrotas seguintes também levaram Lewis à finalização, duas vezes na primeira rodada.

O lutador de 38 anos voltou a se dedicar aos treinos para a luta contra De Lima, o que ficou evidente na barriga tanquinho que ele exibiu na pesagem de sexta-feira.

“Pressão que eu coloco em mim mesmo”, disse Lewis quando solicitado a esclarecer de onde ele sentia que a pressão estava vindo. “Finalmente fiz tudo certo, treinei pra caramba por 11 semanas seguidas. Eu não bebi nenhum refrigerante, essa é provavelmente uma das chaves para eu conseguir um tanquinho. Isso é o que eu fiz.”

Lewis ainda não se considera fora da disputa pelo título, nem está assumindo que uma futura disputa pelo título ocorrerá fora do UFC. Ele disse aos repórteres que gostaria de assinar novamente com a promoção, ao mesmo tempo em que brincava com eles.

“Espero continuar aqui no UFC”, disse Lewis. “Eu gosto daqui. Eu gosto do pessoal… todo mundo é legal aqui, menos a mídia. Você sabe que vocês são idiotas. F *** todos vocês, realmente. Eu deveria sair agora de vocês. Mas vá em frente, próxima pergunta.