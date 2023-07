‘Desafiante ao título aqui’: os profissionais reagem ao nocaute de Tom Aspinall sobre Marcin Tybura

Tom Aspinall não poderia ter pedido melhor retorno ao octógono.

De volta à ação após uma longa recuperação de uma lesão no joelho, Aspinall voltou à O2 Arena em Londres no sábado para enfrentar o UFC Londres contra Marcin Tybura, e parou o veterano polonês de forma devastadora para consolidar sua posição como um dos maiores talentos na divisão dos pesos pesados. Aspinall então convocou o vencedor do UFC Paris’ Ciryl Gane vs. Serghei Spivac, assim como o campeão dos pesos pesados ​​do UFC Jon Jones.

O desempenho impecável deixou outros lutadores de MMA impressionados nas redes sociais, incluindo Jones e Gane. Veja como eles reagiram à noite agitada de Aspinall.

Ótimo desempenho Tom, cuidado com o que você deseja. Vejo você em Paris — Ciryl Gane (@ciryl_gane) 22 de julho de 2023

Eu vi o evento principal. Aspinal é uma raça diferente de peso pesado que não estou acostumado a ver.

Quase como quando vimos Cain Velasquez pela 1ª vez dentro do octógono.

Excelente desempenho. #UFCLondon — #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 22 de julho de 2023

Toms construídos de forma diferente não parecia que ele pulou uma batida estando fora — Terrance McKinney (@twrecks155) 22 de julho de 2023

Mannn ele voltou!! – Belal Muhammad (@bullyb170) 22 de julho de 2023

Sergei vs Tom em msg – Belal Muhammad (@bullyb170) 22 de julho de 2023

Disse a todos vocês!!! Tom vs JJ tem que acontecer antes que o GOAT desligue. #UFCLondon – Alan Jouban (@AlanJouban) 22 de julho de 2023

Parabéns Tom. Vi você com o coração partido no verão passado em Londres, no hotel. Tão feliz por sua vitória de redenção! #UFCLondon — Nicolas “Danish Dynamite” Dalby (@DalbyMMA) 22 de julho de 2023

Desafiador do título aqui!! Aspinall parecia besta! Que retorno! #UFCLondon — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 22 de julho de 2023

Aspinall x Pavlovich é a luta a ser feita. Se Jon Jones vencer Stipe Miocic e se aposentar, eles podem brigar pelo cinturão dos pesados. Se Miocic vencer Jones, eles podem lutar em uma luta #1 contendor.#UFCLondon —Michael Chiesa (@MikeMav22) 22 de julho de 2023

Então temos um candidato ao trono dos pesos pesados? De novo ? O que vocês acham disso? #UFCLondon — Johnny Walker (@JohnnyWalker) 22 de julho de 2023