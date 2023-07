DESCONTOS para carros zero-km deixam seminovos mais baratos e brasileiros vão ao delírio

O mercado automotivo está sempre em constante movimentação e, recentemente, uma iniciativa do governo federal foi destaque: oferecer descontos para veículos zero-km de até R$ 120 mil. Essa medida beneficiou não somente os compradores de carros novos, mas também aqueles que estão em busca de um seminovo. Ou seja, carros com até três anos de uso.

Impacto nos Preços

Em junho, os carros novos ficaram 2,76% mais baratos com os incentivos do governo, enquanto o preço dos veículos usados caiu 0,93%. Essa redução no preço dos veículos zero-km teve o maior impacto individual para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Lucas Gerez, economista do Data OLX Autos, confirmou que os reflexos no mercado de usados foram notáveis. “Houve uma diminuição nos preços dos seminovos, embora em menor intensidade quando comparados com os veículos zero-quilômetro“, disse ele.

Efeitos Específicos no Mercado Seminovos

Segundo Enilson Sales, presidente da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), o movimento afetou especificamente os seminovos do mesmo segmento do programa e apenas intensificou a tendência de queda dos preços observada desde fevereiro pelo IPCA.

“O programa do governo impactou, durante o período em que vigorou, os carros do mesmo segmento e que competiam com os zero-quilômetro contemplados, aqueles com preço abaixo de R$ 120 mil, que tinham peças e um percentual de nacionalização e eram movidos a etanol“, afirmou Sales.

Benefícios para o Consumidor

Ao analisar os anúncios de três dos modelos líderes em desconto, o impacto é mais evidente. Os modelos novos do Renault Kwid, Fiat Argo e Fiat Mobi apresentaram redução de, respectivamente, R$ 8.000 (-13%), R$ 6.900 (-10%) e R$ 4.510 (-7%) com os estímulos fornecidos pelo governo no mês de junho.

Segundo os números da Data OLX Autos, o preço dos modelos de 2022 do Kwid caiu 2% entre os vendedores profissionais e 3% entre os demais anunciantes. Em ambos os casos, a redução foi de R$ 1.000. No caso do Argo, a queda foi de 2% em anúncios profissionais (-R$ 1.600) e de 1% (-R$ 730) no grupo que inclui as pessoas físicas.

Mercado de carros Usados

Sobre os modelos usados, o presidente da Fenauto explica que o segmento tem menor sensibilidade aos preços e, por isso, não refletiu os incentivos do governo. “O mercado de velhinhos, formado por veículos com mais de 13 anos de fabricação, basicamente não foi afetado, tanto em preço quanto em volume de vendas“, analisou.

No entanto, o mercado de seminovos e usados ainda pode sentir a redução de preços, a depender das características dos veículos e de peculiaridades regionais. “Esse segmento pode ficar mais aquecido nos próximos meses, com consumidores considerando comprar veículos mais novos“, prevê o economista do Data OLX Autos.



Em síntese, a iniciativa do governo federal de oferecer descontos para veículos zero-km de até R$ 120 mil teve um impacto significativo no mercado automotivo. Tal ação beneficiou não apenas os compradores de carros novos, mas também aqueles em busca de um seminovo. A tendência é que esse efeito continue a ser sentido nos próximos meses, especialmente no segmento de seminovos e usados.