descubra a lista de cidades com INSCRIÇÕES ABERTAS no processo seletivo

A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) anuncia que saiu mais um edital. Dessa vez, as oportunidades serão para todas as regiões do Brasil.

Portanto, os interessados deverão se inscrever até o dia 28 de julho por meio do site da Universidade Patativa do Assaré, responsável pela seleção inicial dos candidatos, no portal: www.universidadepatativa.com.br.

Os candidatos deverão realizar um cadastro no portal e depois preencher o formulário na área de “concursos”

Vagas FUNAI

As vagas são destinadas para todo o Brasil e engloba estudantes desde o ensino médio regular até outras áreas como:

cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos.

Já os alunos de nível superior, as áreas ofertadas são:

áreas de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia.

Vale lembrar que 10% das vagas oferecidas no processo seletivo Funai serão reservadas para pessoas com deficiência, e 30% das vagas serão reservadas para candidatos que se autodeclararem negros ou pardos.

Cidades com inscrições abertas



As cidades com vagas e inscrições abertas para o processo seletivo FUNAI são:

Acre – Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Rio Branco e Cruzeiro do Sul Alagoas – Maceió

Maceió Amapá – Macapá

Macapá Amazonas – Tabatinga, Lábrea, São gabriel da Cachoeira, Humaitá, Manaus e Atalaia do Norte

Tabatinga, Lábrea, São gabriel da Cachoeira, Humaitá, Manaus e Atalaia do Norte Bahia – Paulo Afonso, Porto Seguro

Paulo Afonso, Porto Seguro Ceará – Fortaleza

Fortaleza Distrito Federal – Brasília e Sobradinho

Brasília e Sobradinho Goiás – Goiânia

Goiânia Maranhão – Imperatriz

Imperatriz Mato Grosso – Cuiabá, Juína, Colíder, Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças, Canarana, Campinápolis, Comodoro, Tangará da Serra

Cuiabá, Juína, Colíder, Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças, Canarana, Campinápolis, Comodoro, Tangará da Serra Mato Grosso do Sul – Campo Grande, Dourados, Ponta Porã

Campo Grande, Dourados, Ponta Porã Pará – Altamira, Marabá, Tucumã e Itaituba

Altamira, Marabá, Tucumã e Itaituba Paraíba – João Pessoa

João Pessoa Paraná – Guaíra e Guarapuava

Guaíra e Guarapuava Rio Grande do Sul – Passo Fundo

Passo Fundo Rondônia – Cacoal, Guajará-mirim e Ji-Paraná

Cacoal, Guajará-mirim e Ji-Paraná Roraima – Boa Vista

Boa Vista Santa Catarina – Chapecó e São José

Chapecó e São José São Paulo – Itanhaém

Itanhaém Tocantins – Palmas e Tocantinópolis

Requisitos FUNAI

Para ter direito às vagas, os alunos precisam cumprir estes requisitos:

ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses; estar matriculado e frequentando efetivamente cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC); não estar cursando o último semestre do ensino médio ou do nível superior; ter idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio; ser brasileiro ou estrangeiro com visto temporário de estudante; não estar realizando estágio em entidades da administração pública ou na iniciativa privada; e não ter realizado estágio na Funai nos últimos 2 anos.

Sobre remuneração e provas

Os alunos de nível médio receberão uma bolsa de R$ 486,05. Já de nível superior, o valor é R$ 787,98 Ambos os cargos serão 4 horas diárias, equivalente a 20 horas semanais.

As provas acontecerão no dia 30 de julho e será online. Ao todo serão 30 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais (Informática e Atualidades) e Conhecimentos Específicos (Questão indígena no Brasil, Comportamento no trabalho e Relacionamento interpessoal).

O gabarito preliminar e a lista de classificação provisória serão divulgados no dia 31 de julho. Já o resultado final será publicado no dia 18 de agosto.

Acesse o edital aqui

Concurso Funai

Um avanço significativo aconteceu no concurso Funai ( Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e ele pode sair em breve.

Isso porque, a portaria que institui a comissão organizadora foi divulgada na quarta-feira, 31 de maio, por meio do Diário Oficial. O grupo consta com 14 servidores que elaborarão o projeto básico do edital do concurso Funai, que funciona como um espelho do documento.

Com a finalização do documento, a próxima etapa será a escolha e contratação da banca organizadora. Somente com a empresa contratada, o edital poderá ser publicado.

Após todo o procedimento e levando em conta o prazo do documento, o edital deve ser liberado em até seis meses, ou seja, até 2 de novembro. No entanto, tudo indica que o processo ocorrerá ainda no início do segundo semestre.