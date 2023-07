descubra o que a cor que você enxerga o tênis revela sobre você

É incrível como algo tão simples quanto uma imagem pode gerar debates acalorados. Lembram-se da famosa imagem do vestido que dividiu a internet entre “azul e preto” e “branco e dourado”? Bom, aqui temos um teste de percepção visual semelhante, porém com um toque especial: a cor do tênis que você enxerga pode dizer algo sobre você. Prepare-se, pois a viagem pelo autoconhecimento começa agora!

A importância dos testes de percepção visual

Antes de mergulharmos na polêmica da cor do tênis, é interessante entender o motivo de teste de percepção visual como esse serem relevantes. Os testes de percepção visual não são apenas uma forma divertida de passar o tempo ou criar debates nas redes sociais. Eles têm o poder de revelar aspectos únicos de nossa personalidade e, mais especificamente, do nosso relógio biológico, também conhecido como ciclo circadiano.

Essa descoberta pode trazer um novo entendimento sobre os hábitos e ritmos naturais do seu corpo, ajudando a maximizar a produtividade, a qualidade do sono e o bem-estar geral. Vamos então ao teste!

Teste de percepção visual: qual cor do tênis você enxerga?

Dê uma olhada na imagem a seguir. O que você vê? Um tênis cinza e verde ou um tênis branco e rosa?

Aqui está o que a cor que você enxerga pode revelar sobre você:

Cinza e verde

Se o tênis que você enxerga é cinza e verde, então você é uma pessoa diurna! Isso indica que você está mais familiarizado com a luz natural da manhã, o que sugere que você é mais ativo e produtivo durante o dia.

Branco e rosa

Agora, se você vê o tênis em branco e rosa, você é uma pessoa noturna! Isso significa que você está mais desperto e disposto durante a noite, possivelmente acostumado com a luz artificial amarelada. Quem sabe, você é daquelas pessoas que, se puder, troca a noite pelo dia.

Então, qual foi o resultado do seu teste de percepção visual? Interessante, não é? Independente de ser uma pessoa diurna ou noturna, o importante é que você saiba o que funciona melhor para você e aproveite isso ao máximo.

Então, qual foi o resultado do seu teste de percepção visual? Interessante, não é? Independente de ser uma pessoa diurna ou noturna, o importante é que você saiba o que funciona melhor para você e aproveite isso ao máximo.