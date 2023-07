descubra os salários dos aprovados

O concurso PMERJ Saúde (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está na praça e oferta 67 vagas para nível médio e superior.

Vale lembrar que as carreiras são para Técnico em Enfermagem e Oficiais Médicos, para ampla concorrência, negros e indígenas, além dos candidatos em hipossuficiência econômica.

As inscrições ainda não foram abertas e estarão disponíveis entre os dias 20 de julho até 20 de agosto por meio do site da banca organizadora, IBADE, ao custo de R$ 100,00 a R$ 120,00.

Salários concurso PMERJ Saúde

Os salários variam a depender do cargo. Para técnico de enfermagem, por exemplo, a remuneração básica inicial para a graduação de Aluno Cabo PM Especialista é de R$ 4.637,26 e após o Curso de Formação de Cabos na Graduação de Cabo PM Especialista é de R$ 6.028,45.

Já para a carreira de 1º Tenente PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), os valores serão de R$ 8.716,46 e após o Estágio Probatório de Adaptação de Oficiais (EPAO) no posto de 1º Tenente PM Médico é de R$ 11.505,73.

Sobre vagas concurso PMERJ Saúde

Serão 67 vagas para o concurso PMERJ nos seguintes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



Os salários variam a depender do cargo, sendo:



Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS): R$ 8.716,46; e

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS): R$ 4.637,26

Após o estágio, os valores são:

1º Tenente PM Médico: R$ 11.505,73;

Cabo PM Especialista: R$ 6.028,45.

Requisitos concurso PMERJ

Os requisitos dependem do cargo, veja:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certificado de conclusão de Curso Superior em Medicina ou de Bacharelado em Medicina, em nível de graduação Ter certificado de conclusão com aproveitamento de Programa de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu, em programa reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Certificado de Conclusão com aproveitamento do Curso de Especialização, em curso reconhecido pelo MEC ou Título de Especialista obtido na Associação Médica Brasileira, ou suas afiliadas, TODOS na respectiva área de especialização que o candidato optou na inscrição; e Inscrição no CRM.



Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão, acompanhada do histórico escolar, de ensino de nível médio em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Ter concluído a formação em nível médio na categoria de Técnico em Enfermagem em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, apresentando o Diploma ou certidão de conclusão acompanhada do histórico escolar, expedidos por instituição cujo curso seja devidamente reconhecido pelo MEC; e Inscrição no Corem.



Como serão as provas do concurso PMERJ ?

As provas do concurso serão divididas em várias fases e a fase objetiva deve acontecer no dia 01 de outubro. Confira:

Prova objetiva;

Preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público, de caráter eliminatório;

Teste de Aptidão Física;

Exame psicológico;

Exame de saúde;

Exame Social e toxicológico;

Avaliação documental; e

Prova de títulos.

Quando aconteceu o último concurso PMERJ Saúde

O último concurso aconteceu 2010 e ofertou 573 vagas para os seguintes cargos:

Oficiais Capelães (Sacerdote Católico Romano e Pastor Evangélico);

Medicina (diversas especialidades: Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Veterinária, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Pedagogo).

Os candidatos foram avaliados mediantes estas fases:

Prova Escrita Exame Antropométrico Exame Físico Exame Médico Exame Social e Documental Exame Psicológico Prova de Títulos

Edital para técnico

Edital para médico