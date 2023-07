Descubra quem pode ter o benefício cancelado!

Brasileiros beneficiários do programa Bolsa Família têm relatado um novo receio: o medo de ser cancelado do programa por meio do novo pente fino que vem acontecendo.

Muito embora o objetivo do pente fino seja cortar apenas aqueles que não têm direito a receber o benefício ou que estejam com alguma irregularidade, muitas vezes o sistema pode ser falho, infelizmente, o que tem causado angústia em muitas pessoas.

No entanto, neste texto nós reunimos uma série de considerações sobre esse assunto, a fim de ajudá-lo a entender melhor em quais casos o benefício pode ser cortado e o que fazer quando isso acontecer de maneira equivocada. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Novo pente fino no Bolsa Família tem cortado benefícios: Descubra o que é considerado

Antes de qualquer coisa, lembre-se de que se o seu grupo familiar segue todas as regras do Bolsa Família, não há motivos para se sentir angustiado com uma possível perda do benefício. Até porque, caso alguma pausa ou bloqueio ocorra, é possível recorrer ao procurar o CRAS da sua cidade para atualizar os seus dados e garantir que tudo fique dentro dos conformes.

Veja quais são as situações que costumam causar o corte do benefício:

Quando a família não saca o benefício ou não movimenta na conta durante um tempo, o programa pode ser cancelado, uma vez que a informação, para o governo, é que a família não precisa mais daquele valor;

Em casos de desatualização cadastral, o benefício também pode ser cortado. É sempre importante considerarmos que o cadastro no CadÚnico deve ser mantido atualizado, e que essa atualização deve acontecer a cada 24 meses, no máximo. Se passar desse período, o Bolsa Família poderá ser cancelado por falta de atualização cadastral;

deve ser mantido atualizado, e que essa atualização deve acontecer a cada 24 meses, no máximo. Se passar desse período, o Bolsa Família poderá ser cancelado por falta de atualização cadastral; Os dados que você tem apresentado no cadastro do CadÚnico/Bolsa Família também podem ser o estopim para o cancelamento do programa. Nesse caso, se você apresentou alguma informação errônea ou ocultou alguma fonte de renda da família, por exemplo, poderá ter o seu benefício cortado por não estar dentro dos requisitos do programa;

Por fim, se porventura a sua renda for acima da permitida para fazer parte do programa, o benefício também será cancelado. Portanto, se você ou algum familiar que vive em sua casa passou a ganhar mais mensalmente, ou mesmo encontrou um emprego, pode ser que esse seja um dos motivos pelos quais o benefício venha a ser cancelado.

O benefício foi cancelado erroneamente, e agora?

Apesar de haver os requisitos que são levados em conta no pente fino do Bolsa Família, a verdade é que, às vezes, alguns beneficiários podem acreditar que o cancelamento aconteceu de forma equivocada.



Nessas situações, é muito importante buscar orientações mais claras no CRAS próximo da sua casa. Lá, os profissionais poderão verificar os motivos pelos quais o benefício veio a ser cortado e qual deve ser a alteração que precisa ser feita para restabelecer os pagamentos.

Lembrando que caso o cancelamento tenha sido feito de forma correta, não será possível solicitar o benefício. Afinal, é preciso estar dentro dos requisitos para poder recebê-lo, e caso a sua família não esteja mais, a perda do Bolsa Família será uma realidade.