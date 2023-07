descubra suas principais características e autores

O termo “literatura africana” é usado para denominar a produção literária realizada em países do continente africano.

A literatura africana é abordada com frequência por questões de português e de literatura nas principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a literatura africana. Confira!

Literatura africana: definição

A literatura africana é muito ampla e diversa, uma vez que abrange diversos tipos de expressões artísticas. Dessa maneira, o termo é usado para refletir as experiências e perspectivas do continente africano.

Devido à multiplicidade de produções e características da literatura africana, alguns estudiosos preferem usar o termo “literaturas africanas”.

Literatura africana: contexto histórico

A colonização dos países africanos impactou de forma decisiva a produção literária realizada no continente. Dessa maneira, a literatura africana é dividida em três períodos diferentes para melhor compreensão de suas características:

Período pré-colonial;

Período Colonial;

Período Pós-independência.

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, o continente africano já criava produções literárias de diversos tipos muito antes da chegada dos europeus no local.



No período pré-colonial, as tradições orais e a literatura em línguas locais desempenharam um papel fundamental na transmissão de conhecimentos, valores e histórias ancestrais dentro das comunidades africanas.

Com a chegada dos colonizadores europeus, a literatura africana foi influenciada por formas de escrita e narrativas ocidentais, mas também resistiu e criou novas narrativas com base na reafirmação de seus valores tradicionais.

No período pós-independência, com o fim do colonialismo no continente, a literatura africana assume o papel de expressão de resistência e identidade nacional.

Nesse período, a literatura africana passa a funcionar como uma ferramenta de resistência contra a opressão colonial e também para reafirmar a identidade africana e abordar questões sociais e políticas contemporâneas.

Literatura africana: principais características

Apesar de ser muito diversa, a literatura africana possui algumas características principais. Vamos conhecer algumas delas a seguir.

Oralidade

A oralidade é um aspecto importante de toda a literatura africana, mas possuía ainda mais relevância no período pré-colonial.

A tradição oral é uma característica fundamental da literatura africana, transmitindo histórias, mitos, lendas e conhecimentos através da fala.

É importante notar que, mesmo na contemporaneidade, muitos escritores africanos incorporaram elementos da oralidade em seus textos literários.

Identidade cultural

A literatura africana também aborda as diversas identidades culturais do continente em seus textos. Os autores destacam a importância da herança, tradições e costumes africanos.

Temas sociais e questões raciais

A literatura africana passou a abordar, principalmente no período pós-independência, temas sociais e raciais, como colonialismo, pós-colonialismo, diáspora africana e desigualdade.

Uso de idiomas nativos

Os escritores da literatura africana usam uma variedade de idiomas e dialetos para representar a grande diversidade linguística e cultural do continente.

Literatura africana: principais autores e suas obras

É importante notar que existe um segmento da literatura africana marcado pelas produções em língua portuguesa. A primeira obra desse grupo é “Espontaneidades da minha alma”, de 1849.

Os autores africanos de expressão lusófona são os mais abordados pelas provas brasileiras, como o ENEM e os vestibulares. Conheça alguns dos principais a seguir:

Mia Couto

Mia Couto é um autor moçambicano abordado com frequência pelas questões de literatura de provas brasileiras. Dentre as suas obras principais, podemos citar:

“Terra Sonâmbula” (1992): o romance retrata a guerra civil moçambicana e as histórias de personagens que buscam sobreviver em meio ao caos.

“A Varanda do Frangipani” (1996): a obra incorpora realidade e elementos mágicos e explora temas como memória, identidade e pós-colonialismo.

Pepetela

O autor Pepetela é angolano. Sua principal obra é “Mayombe” (1980), romance em que Pepetela retrata a Guerra de Independência de Angola, explorando os eventos enfrentados pelos soldados do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).

Paulina Chiziane

Assim como Mia Couto, Paulina Chiziane também é uma autora de Moçambique. A sua principal obra é “Niketche: Uma História de Poligamia”, publicada no ano de 2001.

Neste romance, a autora aborda o funcionamento complexo das relações conjugais poligâmicas em Moçambique, discutindo questões de identidade, poder e liberdade feminina.

A obra “Niketche: Uma História de Poligamia” faz parte da lista de leituras obrigatórias do Vestibular Unicamp 2024.