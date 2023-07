DESENROLA confirma ÓTIMA NOTÍCIA para quem tem débitos nas Casas Bahia, Ponto e Renner; veja como conseguir

O programa Desenrola Brasil está mudando a vida de muitos brasileiros, ajudando-os a resolver suas dívidas. Grandes marcas, como Casas Bahia, Ponto e Renner, além de instituições financeiras como o Banco do Brasil, estão oferecendo condições especiais de renegociação.

Com a pandemia e a crise econômica, muitos brasileiros se encontram em situação de endividamento. Diante desse cenário, surge o programa Desenrola Brasil, uma iniciativa que busca ajudar esses cidadãos a renegociar suas dívidas.

Nesse sentido, dezenas de empresas e instituições financeiras estão aderindo a essa iniciativa, oferecendo condições especiais para a quitação de débitos. Casas Bahia, Ponto, Renner e o Banco do Brasil são alguns dos grandes nomes que estão participando do programa.

Casas Bahia e Ponto: Condições Especiais para Pagamento de Carnês

As empresas Casas Bahia e Ponto, pertencentes à Via, estão oferecendo aos seus clientes a possibilidade de pagar seus carnês sem juros e multas. Além disso, há condições diferenciadas para a renegociação de dívidas, como o parcelamento em até 36 vezes sem juros, entrada reduzida e descontos para a quitação de débitos.

Essas condições de renegociação estarão disponíveis até o dia 31 de agosto. Os clientes podem fazer o acordo tanto presencialmente nas lojas quanto online, com a opção de pagamento via PIX.

Já a Renner informou que irá aderir ao programa Desenrola Brasil nas próximas semanas. No entanto, já antecipou condições de negociação para os clientes que se enquadram na fase 2 do programa.

O braço financeiro da varejista, a Realize CFI, está oferecendo descontos de até 98% nas dívidas e parcelamento em até 48 vezes.

Como Renegociar Dívidas nas Empresas

As empresas estão facilitando o processo de renegociação de dívidas. Nos casos das Casas Bahia e Ponto, os clientes podem fazer o acordo de maneira presencial ou online, através do portal do carnê das empresas, pelo WhatsApp ou pelo aplicativo banQi.

Já os clientes da Renner podem entrar em contato pelos canais oficiais da Realize ou pelo portal de negociação da companhia.

Banco do Brasil: Renegociação de 1 Bilhão no Desenrola Brasil

O Banco do Brasil já renegociou 1 bilhão de reais em dívidas no programa Desenrola Brasil. Durante a primeira semana do programa, 75,8 mil clientes refinanciaram seus débitos.



O banco está focado em renegociações não apenas para pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil, mas também para micro e pequenas empresas e pessoas físicas em geral.

O Banco do Brasil oferece descontos de até 25% nas taxas de juros para a renegociação, além de descontos de até 96% no valor das dívidas. O prazo para pagamento pode se estender até 120 meses.

Dessa forma, os clientes interessados em renegociar suas dívidas podem optar pelo aplicativo ou acessar o site oficial da instituição. Há páginas específicas para pessoas físicas e para empresas.

Existem diversos canais disponíveis para os clientes que desejam renegociar suas dívidas junto ao Banco do Brasil. Além do atendimento presencial nas agências, há a opção de atendimento telefônico e pelo WhatsApp.

Desenrola Brasil: Sucesso na Renegociação de Dívidas

O programa Desenrola Brasil tem sido considerado um sucesso, com mais de 2 milhões de cadastros de clientes reabilitados e mais de 150 mil contratos de dívidas renegociados.

Segundo a Associação Brasileira de Bancos (ABB), os números do programa enfatizam o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do Desenrola Brasil. Cada instituição financeira possui uma estratégia de negócios, o que resulta na adoção de políticas individuais para aderir ao programa.

Em síntese, o programa Desenrola Brasil ainda está em andamento e espera-se que mais empresas e instituições financeiras adiram à iniciativa. Com isso, mais brasileiros em situação de endividamento poderão encontrar uma alternativa para resolver suas dívidas e reintegrar-se à economia.