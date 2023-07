Destaques do campo de treinamento da NFL: segurança dos Giants intercepta Daniel Jones com uma mão

Tele NFL a pré-temporada começa no final desta semana e todas as equipes já estão a todo vapor durante o campo de treinamento. Houve vários destaques no domingo, incluindo Gigantes de Nova York quarterback daniel jones lançando uma interceptação.

Jones, 26 anos, assinou uma grande extensão de contrato durante a entressafra, então cada um de seus arremessos será altamente examinado a partir de agora, mesmo durante o treinamento.

Patrick Mahomes é atacado por uma abelha e tenta fugirMarca English

segurança dos gigantes Jason Pinnock fez Jones parecer mal quando interceptou um arremesso com apenas uma mão.

A escolha incrível é apenas um dos muitos destaques que deixaram os fãs espumando pela boca em antecipação à próxima temporada da NFL.

Outro destaque incrível no domingo veio de cortesia de ninguém menos que o atual Super Bowl campeão e MVP da liga.

Patrick Mahomes lança moeda de dez centavos

Kansas City Chiefs QB Patrick Mahomes não é estranho estar em um carretel de destaque, e o campo de treinamento não é exceção.

Mahomes, 27, jogou um centavo perfeito para se conectar com o wide receiver justyn rossque também merece muito crédito pela captura.

Ross, 23, fez uma rota espetacular e está sendo aclamado como um dos heróis do campo de treinamento de Kansas City.

Mahomes e companhia tiveram um começo difícil no campo de treinamento após o tight end Travis Kelce socar um companheiro de equipe, além de uma segunda briga no domingo.

Mais destaques do campo de treinamento da NFL

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa encontrado wide receiver Colina Tyreek com um passe profundo durante o campo de treinamento de domingo.

Minnesota Vikings receptor largo Justin Jefferson exibiu suas luvas incrivelmente duras com uma pegada de uma mão.

Jones não foi só interceptações no domingo. Ele também lançou um passe para touchdown para o receptor novato Jalin Hyatt.

tight end dos gigantes Darren Waller teria sido “insustentável” durante o campo de treinamento e será uma arma de elite para Jones nesta próxima temporada da NFL.