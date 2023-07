Destaques do vídeo da luta completa de Naoya Inoue x Stephen Fulton

Assista Naoya Inoue vs Stephen Fulton destaques de vídeo de luta completa do evento Inoue vs Fulton, cortesia de Top Rank Boxing e outras saídas.

Inoue x Fulton aconteceu em 25 de julho na Ariake Arena em Tóquio, Japão. Naoya Inoue (25-0, 22 nocautes) lutou contra Stephen Fulton (21-1, 8 nocautes) pelos títulos WBC e WBO super galo de Fulton. A luta foi ao ar ao vivo no ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Inoue x Fulton, confira o blog ao vivo de Bad Left Hook abaixo.

Fulton x Inoue R1

Inoue com um soco no corpo. Ambos em pé e fingindo um pouco no começo. Inoue com um soco no corpo. Fulton lançando seu jab algumas vezes, mas eles são curtos. Fulton com um jab no corpo, rápido e ágil. Postura ampla de Fulton. Inoue perde um trabalho para o corpo. Esquerda e direita de Inoue, mão direita bloqueada. Jab de Inoue. Inoue explode com um tiro perdido, mas nada de grande aterrissagem, só queria contra-atacar se pudesse. Bom jab de Inoue. Fulton lidera com uma direita, erra, Inoue contra-ataca. Ambos os caras são muito rápidos no início. Inoue com o jab novamente, talvez tenha olhado para lá. Jab no corpo acerta, no entanto. Inoue recua Fulton um pouco, Fulton o amarra. Inoue voando, mas errando com tiros poderosos. Fulton cai, Inoue joga a mão direita livre na cabeça, advertido por ir um pouco para trás.

Inoue 10-9

Fulton x Inoue R2

Mão direita de Inoue, depois outra, combinação de Inoue! Fulton parecendo abalado, não é mentira. Fulton bloqueando tiros, mas Inoue parece muito confiante agora. Corpo baleado de Fulton pousa em outra combinação. Jab na cabeça, jab no corpo. Fulton não consegue encontrar seu alcance. Ele está dando um passo longo com o pé da frente, mas não está fazendo nada por ele. Inoue aponta, Fulton pisando em seu pé, adverte o árbitro. Mão direita de Inoue. Mão direita de Inoue. Mão direita de Inoue. Jab de Inoue. Fulton parece totalmente congelado no momento. Então ele avança com uma direita. Inoue avança novamente, com a mão direita parcialmente bloqueada.

Inoue 10-9, 20-18

Fulton x Inoue R3

Mudança de nível novamente com os jabs quando a rodada começa, Inoue apenas voltando para o poço até que Fulton pare. Jab no corpo e um gancho de esquerda acerta Fulton por cima. Mão direita por cima. Fulton tentando colocar o pé na frente e não está funcionando até agora. Jabs ainda curtos. Mão direita Inoue. Jabs curtos de Fulton novamente. Jab no corpo de Inoue. Jab no corpo, mão direita para cima parcialmente bloqueada. Fulton lança um 1-2, não tenho certeza se algum deles chegou em casa. Jab no corpo de Inoue. Jab up top de Inoue pode ter sido um pouco curto. Fulton finta, nervoso, come um jab. Jab no corpo novamente. Inoue está totalmente no controle aqui. Fulton é tímido no gatilho e não pode fazer nada. Inoue voa de direita, erra, jab para cima novamente. Mão direita e esquerda de Inoue enquanto Fulton entra e solta um pouco as mãos, fez algo lá, mas foi basicamente neutralizado. Uppercut atrasado de Inoue.

Inoue 10-9, 30-27

Fulton x Inoue R4

Inoue para fora e apenas jabbing, jabbing, jabbing novamente. Ele está pegando o ritmo. Mão direita em cima, e outra segue. Fulton acerta um gancho de esquerda. Inoue para o corpo. Fulton batendo nas costelas de Inoue quando eles amarram. Tenho que fazer alguma coisa, isso é bom trabalho. Inoue ainda está ganhando a batalha do jab, e claramente, e Fulton é um ótimo jabber. Mão direita de Fulton e boa, pegou Inoue indo direto para lá. Inoue volta para o corpo com um jab, jab duplo de Fulton. Inoue volta ao corpo com um jab novamente. E de novo. Fulton perde muito um 1-2, que parecia lento no contexto desta luta. Inoue com uma combinação e depois sai rapidamente. 1-2 novamente de Inoue. Jab no corpo. O nariz de Fulton ficando cada vez mais sangrento. Novamente Inoue quebrando aquele nariz para cima. Mão direita Inoue, Fulton tentando arremessar, mas ele é lento em comparação, não acertando nada realmente limpo. Bom jab de Fulton, mas ele fica de costas para as cordas, e chega lá antes mesmo de saber que está nas cordas, então ele as acerta meio vacilante.

Inoue 10-9, 40-36

Fulton x Inoue R5

Os socos de Fulton parecem mais lentos e cansativos conforme as rodadas avançam. E Inoue apenas ficando totalmente afiada. Fulton pega Inoue indo direto para trás novamente com uma direita, mas não acerta o flush. É uma conexão limpa, no entanto. E então Inoue voltou com uma direita, e então outro apoiou Fulton um pouco. Desde Fulton de volta! Isso está esquentando agora. Inoue com outro direito. Inoue parece estar convidando o slugest um pouco, mas os tiros de aterrissagem de Fulton ainda importam. Fulton não está fugindo disso, a propósito, ele está tentando ativamente descobrir isso. Inoue com um direito. Mão direita novamente de Inoue. Nem todos estão alinhados, para ser claro, mas há uma boa quantidade deles agora. Tim Bradley acha que Fulton está tendo uma “rodada melhor”, mas neste ponto Inoue assumiu totalmente a rodada, ele teve momentos antes.

Inoue 10-9, 50-45

Fulton x Inoue R6

Inoue apenas continua a fazer o que tem feito. O contra-ataque certo de Inoue não chega lá. Jabbing ainda trabalhando para controlar a distância. Fulton simplesmente não está fazendo o que precisa ou quer fazer. Um bom gancho de esquerda de Inoue entra. Jab no corpo novamente. Fulton com um jab melhor. Inoue com outra direita, olhando. Mesmo nos momentos em que Fulton está indo bem, ele está em 50/50 com Inoue, e o resto não está perto de 50/50. Combinação de quatro socos de Inoue. Jab. Jab. 1-2. Fulton machucou um pouco naquela direita, mas avançou e tentou voltar. Uma boa esquerda de Inoue machuca Fulton um pouco tarde também, e Steph volta forte como pode, mas Inoue novamente vencendo-o com o soco próximo.

Inoue 10-9, 60-54

Fulton x Inoue R7

“Este é o homem mais malvado com 122 libras, e Inoue está fazendo isso parecer fácil.” -Tim Bradley

Bom desde Fulton cedo. Tentando fazer o jab funcionar ainda. Inoue muda seu peso e lança uma direita, não chega a cair e Fulton foge. Fulton tem estado muito na frente. Verifique o gancho de Inoue. Bom chute de Fulton com a mão direita! Inoue volta para cima dele e não dá a Fulton a chance de entrar em um ritmo. É uma boa defesa de Fulton lá, mas a maneira como Inoue não permite que os oponentes ganhem impulso é incrível. Fulton sangrando um pouco fora do olho esquerdo. Inoue avança com um pouco de agitação, e Fulton tenta redefinir o estado, mas Inoue apenas se move com ele quase instintivamente. Contra-ataque direto de Fulton, Inoue para o corpo. Mão direita de Inoue. Inoue com outra rajada, novamente nem tudo pousando, talvez nem metade pousando, mas diz muito sobre como a luta está indo, porque Fulton tem que apenas recuar e reiniciar. Mão direita Inoue, gancho esquerdo Fulton. Ambos jab e terra. A melhor rodada de Fulton, provavelmente. Se você der a ele um dos primeiros sete, seria este. Eu não.

Inoue 10-9, 70-63

Fulton x Inoue R8

Fulton atingiu dois dígitos conectados pela primeira vez na última rodada, de acordo com o bom pessoal da CompuBox. Jabs no corpo novamente de Inoue para começar esta rodada. MÃO DIREITA MACHUCA FULTON E ELE CAIU! Pode ter acabado! Fulton está de pé e vai continuar, mas está em péssimo estado aqui. Inoue tentando fechar! Fulton arrasou de novo! Fulton tentando segurar e atirar de volta! Inoue descarregando ÁRBITRO PÁRA QUANDO FULTON CAI NOVAMENTE!

Inoue TKO-8