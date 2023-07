Destaques do vídeo da luta completa de Terence Crawford x Errol Spence

Assistir Terence Crawford vs Errol Spence destaques de vídeo luta completa do evento Inoue vs Fulton, cortesia de Showtime Boxing e outros estabelecimentos.

Spence x Crawford ocorreu em 29 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. Errol Spence (28-1, 22 nocautes) lutou contra Terence Crawford (40-0, 31 nocautes) pelo título indiscutível dos meio-médios. A luta foi ao ar ao vivo no Showtime PPV e PPV.com.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Spence vs. Crawford, confira o blog ao vivo do MMA Fighting.

Rodada 1: Harvey Dock o árbitro para este evento principal. Spence assume o centro do ringue, Crawford ali mesmo para enfrentá-lo. Spence se contenta em atacar Crawford por enquanto. Crawford começa a usar seu jab. Spence com o primeiro avanço. Ele marca no corpo e Crawford o amarra. Bom jab de Crawford. Há o 1-2 para Spence. Spence reivindicando algum espaço, mantendo-se cauteloso com o poder de Crawford. Contra-esquerda tem Spence se esquivando. Eles trocam golpes. Essa foi uma rodada de sentimento.

MMA Fighting marca o round 10-9, Spence.

2 ª rodada: Spence abre a rodada com uma combinação. Crawford recua nas cordas enquanto Spence pressiona. Bom jab de Crawford. Pontuações de combinação de jab-hook para Crawford. Spence fica agressivo e acerta um jab seguido de um uppercut. Jab de Spence e Crawford sai do perigo. Spence acerta um no corpo. Crawford ganha uma troca de jab. Mão esquerda por cima de Crawford. Spence atira um no corpo. Crawford acerta um jab seguido por uma combinação de snap e Spence é derrubado pela primeira vez em sua carreira! Uau!

MMA Fighting marca o round 10-8, Crawford. No geral, 19-18 Crawford.

Rodada 3: Spence sai com urgência, mas Crawford está mantendo distância, circulando para longe. Esquerda forte lançada por Spence. Spence abre com Crawford no canto. Ele está picando a cabeça e o corpo, Crawford esperando para contra-atacar. Jab triplo de Crawford. Crawford para o corpo. Spence na caça, Crawford defendendo bem. Spence de volta ao corpo, Crawford com uma combinação. Spence liderando com a mão direita. Spence com um bom jab, mas lá está Crawford com outro contra-ataque rígido. Ele está acertando os golpes mais fortes. O jab de Crawford mantém Spence desequilibrado.

MMA Fighting marca o round 10-9, Crawford. No geral, 29-27 Crawford.

Rodada 4: Crawford sai bombeando seu jab. Ele cai duas vezes no corpo. Crawford com um uppercut enquanto Spence avança. Spence com um gancho de direita no corpo. Ele está ocupado. Grande mão esquerda de Crawford. Outra esquerda conecta e Spence tem que recuar. Jab bem no meio de Crawford. Combinação curta de Spence conecta. Spence jogando um jogo perigoso tentando escapar da mão esquerda de Crawford. O jab de Crawford está no ponto.

MMA Fighting marca o round 10-9, Crawford. No geral, 39-36 Crawford.

Rodada 5: Médico verificando Spence entre as rodadas. Apenas por precaução, parece, este vai continuar. Spence está usando no rosto. Crawford separa Spence com contadores para abrir o quinto. Spence quer atacar o corpo de perto, mas recebe uma advertência por um tiro rasteiro. Crawford vai 1-1-2. Ele está carregando a esquerda. Crawford lidera com a esquerda e dirige uma direita para o lado de Spence. Spence atira de volta com a mão direita. Boa esquerda de Spence acerta forte. Outra rodada para Crawford, mas Spence não está fora desta.

MMA Fighting marca o round 10-9, Crawford. No geral, 49-45 Crawford.

Rodada 6: Spence apoiando Crawford na ofensiva. Ele quer pousar perto, mas os contadores de Crawford continuam apoiando-o. Spence pontua com uma combinação. Crawford o acerta com um soco. Spence alertou para um tiro rasteiro novamente. Crawford está fazendo um excelente trabalho em ficar bem no limite dos golpes de Spence. Spence continua trabalhando com o corpo. Ele está tentando arruinar essa luta. O jab duplo de Crawford marca novamente. Em seguida, um uppercut de esquerda para Spence.

MMA Fighting marca o round 10-9, Crawford. No geral, 59-54 Crawford.

Rodada 7: Crawford novamente apóia Spence para iniciar uma rodada. Spence está tendo sucesso indo para o corpo. Spence avança e acerta uma esquerda, mas Crawford o acerta com um contra-ataque e aí está o segundo knockdown da luta! Um lembrete, Spence nunca havia sido derrubado antes. São dois em uma noite. Crawford com uma esquerda forte no reset. Spence acerta um gancho de direita. Ele ataca o corpo mais uma vez. Crawford dá um uppercut no corpo. Gancho de direita de Crawford derruba Spence pouco antes do final do round! Ele atende a contagem e vamos para a oitava. Coisas inacreditáveis ​​de Crawford.

MMA Fighting marca o round 10-7, Crawford. No geral, 69-61 Crawford.

Rodada 8: Spence precisa de um milagre para mudar isso. Crawford permanecendo metódico, ele sabe que não precisa correr grandes riscos. Cabe a Spence pressionar a ação. Crawford conecta com um jab, seguido por uma combinação de corpo. Crawford golpeia o corpo. Pontuações de gancho de direita para Crawford e Spence oscila, mas permanece em pé. Spence comendo soco após soco e fazendo apenas o suficiente para evitar o nocaute. Jab de Crawford está fechando Spence para baixo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Crawford. No geral, 79-70 Crawford.