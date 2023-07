Detalhes da cobertura de Messi em Miami depois que a estrela se anuncia para a MLS

Lionel Messi parece estar se adaptando muito bem à sua nova vida em Miami, depois de marcar um gol excelente em sua estreia pelo novo clube, Inter Miami.

A estrela argentina fez a mudança no início do mês depois que ele decidiu sair Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita. Os fãs nos Estados Unidos da América estão desesperados para ver Messi em ação e saiba tudo sobre sua nova vida no país.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

Embora a maioria dos fãs esteja preocupada principalmente com suas façanhas no futebol, também há detalhes surgindo sobre a propriedade que Messi está escolhendo morar quando chegar na Flórida.

Um elevador para os carros de Messi

Ele atualmente mora em uma cobertura na praia de Miami, mas há uma particularidade dessa cobertura que surpreendeu os fãs, mesmo quando você considera o nível de riqueza e influência que Messi tem.

Um vídeo no Tiktok mostrou que MessiO apartamento de tem um elevador de luxo que entrega os carros em sua cobertura.

Messi não é estranho a Miami e ele tem alugado esta cobertura em particular por muitos anos. Agora tornou-se a casa da família enquanto ele joga pelo Inter Miamiuma equipe de propriedade do ex- Manchester United, Real Madrid e AC Milão jogador David Beckham.

Enquanto joga em MLS, Messi espera-se que esteja ganhando algo em torno de 50-60 milhões de dólares por ano. Ele poderia ter recebido muito mais do que isso se fosse jogar na Arábia Saudita, onde um contrato o esperava.

Acredita-se que a vontade de disputar a próxima Copa América foi um fator importante na escolha da MLS, por ser uma liga mais visível e competitiva do que a Saudi Pro League.