Detalhes sobre como assistir à apresentação de Lionel Messi em Miami estão aqui

Lionel Messi já está em Miami e faltam dias para sua apresentação oficial com o Inter Miami no DRV PNK Stadium no domingo, 16 de julho às 20:00 ET. Como muitos esperam, a apresentação deve ser uma grande recepção para o astro argentino que teve uma decisão difícil de tomar depois do PSG.

Como parte do acordo de app exclusivo que a MLS tem com a Apple TV, todos os jogos do Inter Miami serão transmitidos pelo app, inclusive a apresentação de Lionel Messi.

A MLS e a Apple acabaram de assinar uma extensão de 10 anos em fevereiro e isso abriu as portas para o alcance do torneio e conseguiu manter o Apple TV+.

Quem tem conta terá um custo menor para adquirir o MLS Season Pass, incluindo todas as partidas ao vivo da temporada regular da MLS, todos os playoffs da Audi MLS Cup e a Copa das Ligas em um só lugar, com horários constantes e sem blecautes”, de acordo para a empresa.

Infelizmente, os usuários da Apple terão que pagar um extra de US$ 12,99 para ter o MLS Season Pass se já tiverem o Apple TV+.

Quem não tiver a assinatura do Apple TV+ terá que pagar US$ 14,99, caso não tenha a assinatura premium também estará disponível para comprar um pacote para toda a temporada.

Neste momento, apenas a Apple TV é a única proprietária da transmissão, incluindo apresentações como a de Messi.

O evento batizado de “The Unveil” terá o campeão da Copa do Mundo no Inter Miami, e corre-se o boato de que existe a possibilidade de a apresentação incluir Lionel Messi, Sergio Busquets e, quem sabe, Jordi Alba.

Quem quiser assistir ao show deve se preparar para chegar cedo, pois o evento está marcado para começar às 20h, horário do leste.

Infelizmente, o aplicativo da Apple não pode ser baixado em nenhum dispositivo Android, no entanto, aqueles que possuem um iPhone, iPad, console de videogame, Smart TV ou Apple TV+ terão a opção de assinar o MLS.