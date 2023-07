DeVonta Smith, dos Eagles, lamenta uma jogada que poderia ter mudado o Super Bowl LVII

DeVonta Smith, wide receiver do Philadelphia Eagles, refletiu recentemente sobre sua primeira Super Bowl aparência e confessou que deseja apenas uma jogada do jogo completo do campeonato.

Filadélfia acabou perdendo o Super Bowl LVII para o Kansas City Chiefs por uma pontuação de 35-38 em 12 de fevereiro de 2023, em Estádio da Fazenda Estadual em Glendale, Arizona.

foi o águias‘ segundo Super Bowl aparência em 6 anos. Eles venceram o jogo anterior contra o Patriotas da Nova Inglaterra em 2018.

A captura que poderia ter sido um touchdown

Marcando um touchdown no Super Bowl é o sonho de qualquer jogador ofensivo. Para DeVonta Smith, esse sonho quase se tornou realidade. Na verdade, ele acabou ficando a apenas dois metros de seis pontos durante Super Bowl LVII.

Recentemente ferreiro foi perguntado por Fox News Digital se ele pudesse mudar uma coisa desde fevereiro passado Super Bowl o que seria?

Smith não hesitou em dizer “A última captura que tive”. E por um bom motivo.

O águiasque terminou o primeiro tempo com um 17-7 vantagem sobre o chefes, estavam agora no 4º período com o cronômetro correndo e enfrentando uma desvantagem de oito pontos. Com o relógio no 5:46 marca, Jalen Hurst lançou um passe de 45 jardas da do chefe linha de 47 jardas que DeVonta Smith pego no linha de 2 jardas e começou a sair de campo sob pressão de um chefes defensor em vez de tentar terminar a jogada no zona final.

Machuca acabou marcando na jogada seguinte, e o águias também converteu a conversão de 2 pontos para empatar o jogo, mas como ferreiro comentou, o tempo gasto no jogo adicional para o aterragem poderia ter beneficiado o águias quando eles tentaram alcançar Patrick Mahomes e o chefesque acabou marcando o gol da vitória com 8 segundos deixou no regulamento.

Os Eagles podem voltar ao Super Bowl na próxima temporada?

O águias são mais uma vez favoritos no Conferência NFC. Mesmo que cada equipe seja diferente no temporada 2023quase todas Filadélfia as estrelas retornarão ao campo de futebol vestindo o verde e preto.

ferreiroque teve uma excelente segunda temporada na NFL, espera melhorar números de 2022: 95 recepções, 7 touchdowns e mais 1100 jardas.

Falando sobre o Águias chances na próxima temporada, o Troféu Heisman vencedor disse estar confiante de que a equipe pode fazer outro Corrida do Super Bowl: “Temos que construir sobre o que fizemos, continuar a fazer as coisas da maneira certa. Fazemos as coisas como fizemos no ano passado e ainda melhor, acho que chegaremos onde queremos estar.”

O águias terão sua primeira chance de mostrar suas intenções quando começarem campanha 2023 em Nova Inglaterra contra o patriotas sobre domingo, 10 de setembro.