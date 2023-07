DEXCO abre 110 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A renomada empresa DEXCO, líder no mercado de tecnologia e inovação, anunciou hoje a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país. Com o objetivo de expandir ainda mais seu time de talentos, a companhia busca profissionais comprometidos e apaixonados por tecnologia, que estejam dispostos a contribuir para o crescimento da empresa e se destacar em um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante.

DEXCO tem novas oportunidades de emprego pelo país

A DEXCO é reconhecida por oferecer um pacote de benefícios atrativo e um ambiente de trabalho colaborativo que incentiva a inovação e o desenvolvimento profissional. Além de salários competitivos, a empresa oferece:

Plano de saúde e odontológico para colaboradores e dependentes;







Programa de incentivo à educação e desenvolvimento profissional;







Horário flexível para melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal;







Ambiente descontraído e acolhedor com áreas de lazer;







Possibilidade de trabalho remoto;







Oportunidades de crescimento e promoção interna.

Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na companhia, bem como os requisitos para cada posição:

Desenvolvedor(a) Front-End;

Analista de Marketing Digital;







Engenheiro(a) de Software;







Especialista em Segurança da Informação;







Analista de Recursos Humanos;







Gerente de Projetos;







Designer UX/UI;







Analista Financeiro;







Especialista em Cloud Computing;







Analista de Suporte Técnico;







Cientista de Dados;







Gerente de Vendas;







Engenheiro(a) de Redes;







Analista de Qualidade de Software.

Como se candidatar

As inscrições para as vagas estão abertas e os interessados podem se candidatar pelo portal 123empregos, onde é possível encontrar informações detalhadas sobre cada vaga e requisitos específicos.

Sobre a DEXCO

Fundada em 2005, a DEXCO é uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. Com mais de 1.500 colaboradores distribuídos em diversas unidades pelo Brasil, a empresa tem como missão oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades de seus clientes e impactem positivamente a sociedade.



Além de se destacar por sua competência técnica, a companhia preza por um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, promovendo a igualdade de oportunidades e valorizando a pluralidade de ideias e perspectivas. Por meio de parcerias com instituições de ensino e projetos sociais, a empresa também está comprometida em contribuir com a formação de profissionais capacitados e engajados com a inovação.

