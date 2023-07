Dez Bryant e Micah Parsons debatem no Twitter sobre o controverso mercado de running backs da NFL

Wide receiver Dez Bryant e o linebacker do Dallas Cowboys, Micah Parsons, entrou na conversa no Twitter sobre o aparente impasse entre os melhores corredores da liga e seus respectivos times em disputas contratuais.

A conversa offseason da NFL foi dominada pelo correndo de volta mercado… ou falta dele.

Corredores quer ser pago. Mas as equipes parecem pensar que sua posição qualificada não vale o que estão exigindo.

Dez e Micah escolhem um lado no campo de batalha

Dez Bryantque jogou pela última vez NFL jogo em 2020 com o Baltimore Ravens, compartilhou uma imagem em Twitter mostrando o salário médio de um NFL correndo de volta em comparação com o de um chutador.

O 34 anos legendou a imagem com a mensagem: “Alguém pode explicar isso?”

O Tweetar recebeu centenas de respostas instantaneamente com a maioria dos fãs respondendo a sua pergunta com respostas sarcásticas. Uma pessoa que notou e respondeu com sinceridade foi Micah Parsons.

O defensor superstar pulou no tópico e ofereceu algumas análises perspicazes de sua perspectiva.

Parsons explicou que sempre há dois lados da mesma história, aparentemente entendendo o ponto de vista dos executivos da equipe. Ele também destacou que um fator crucial precisa ser levado em consideração: a longevidade de um jogador na NFL.

O 24 anosque iniciará sua terceira NFL temporada em Setembropassou a compartilhar mais de sua opinião sobre a polêmica depois que seu comentário foi considerado um desrespeito aos running backs da liga.

Parsons explicou seu raciocínio dizendo que, infelizmente, as equipes pagam os jogadores com base em sua posição e não por suas habilidades específicas.

Continuando com o tópico, Parsons continuou dizendo que há alguns jogadores que merecem ser pagos mais porque são jogadores de elite que não pode ser substituído por qualquer um na mesma posição.

Running backs estão fazendo sua voz ser ouvida

Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Josh Jacobs. Todos eles são reconhecidos como top performers em suas posições e são considerados entre os melhores jogadores do NFL. Assim, exigem ser reconhecidos e retribuídos com contratos à altura de suas atuações de destaque com suas respectivas equipes.

Ainda esta semana foi revelado que Saquon Barkley e Josh Jacobs não conseguiu fechar um novo contrato plurianual com o Gigantes de Nova Yorke a Las Vegas Raiders respectivamente, antes do prazo da liga para fazê-lo para jogadores com marca de franquia.

Taylorque ainda está em seu contrato de estreante com o Indianapolis Coltstambém levou para Twitter para mostrar sua frustração:

Derrick Henryque é uma parte vital do ataque do Tennessee Titans, assinou um contrato de quatro anos no valor de $ 50 milhões de dólares em 2020mas mostrou seu apoio a todos os outros jogadores de posição enquanto eles lutam por melhores acordos:

Outro jogador que teve que lutar contra o mesmo problema no início desta offseason é Austin Ekeler. O Los Angeles Chargers’ O titular conseguiu um acordo revisado para permanecer na franquia, mas tem sido um dos jogadores que mais tem falado sobre o mercado atual.

Obrigado recentemente foi ao Show Zach Gelb sobre Rádio Esportiva CBS para explicar melhor seus pontos de vista:

Enquanto alguns podem argumentar que o correndo de volta posição não é tão relevante no estilo de jogo de hoje como era no passado, a verdade é que qualquer equipe precisa de running backs para ter sucesso.

Com mais jogadores expressando seu apoiot para os jogadores de posição, parece que o debate estará longe de terminar.