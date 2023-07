Dez estrelas de Hollywood que confessaram quem era sua paixão adolescente

estrelas de hollywood geralmente são aqueles por quem os adolescentes se apaixonam, mas, assim como seus fãs, eles também já tiveram uma queda por alguma outra celebridade. Muitos deles revelaram quem era seu amor platônico naquela época e aqui vamos rever 10 deles.

As paixões adolescentes das estrelas de hoje

Ariana Grande: ela confessou que Jim Carrey era sua paixão de infância. E ela teve a chance de conhecê-lo e correspondeu às expectativas: “Meu crush de infância, meu crush de toda a vida, tudo anda de mãos dadas, é Jim Carrey. Fiquei um pouco nervosa em conhecê-lo, porque pensei, sabe , ele tem sido minha paixão desde sempre, e se ele não for tão legal quanto eu esperava”, explicou ela em ‘Live with Kelly and Michael’.

Selena Gomez: ela revelou no Jimmy Kimmel que sua paixão era Billy Crudup. “Eu era apaixonada por ele. Passei por toda a minha fase de ‘Quase Famosa’, então fiquei um bom mês como a Penny Lane: vestia as roupas e penteava o cabelo e usava óculos… e então descobri que ia fazer parte do filme e demorei um minuto no começo, porque eu tinha uma queda por ele.”

Reese Whiterspoon: no caso dela, Johnny Depp era sua paixão, depois de vê-lo na série de TV ’21 Jump Street’. “Eu tinha uma queda enorme por ele. Eu costumava tirar fotos de Teen Beat e colocá-las na minha parede”, ela confessou à MTV News.

Chrissy Teigen: Alex Rodriguez era sua paixão, mas ela não o conheceu até se casar com John Legend: “Eu cresci em Seattle, e na época ele tinha 18 ou 19 anos quando estava jogando, então ele era muito jovem. Ele foi minha primeira paixão. John e eu o vimos no Soho House e eu nunca o tinha visto pessoalmente antes, e John sabe disso muito bem. Ele me disse: ‘Seu homem está lá!’ E fiquei tão envergonhada. Você nunca pensa que vai conhecer essas pessoas “, disse ela ao InStyle.

Ashton Kutcher: um cara bonito com outra gostosa de Hollywood, sua paixão era Jennifer Aniston: “Quatro ou cinco anos depois, conheci Jennifer Aniston e ela era casada com Brad Pitt na época. Então fui até Brad Pitt e pedi permissão para convidar sua esposa para sair. Ele olhou para mim e disse: ‘Você vai por isso'”, explicou ele no The Graham Norton Show, acrescentando: “Então eu perguntei a ela e ela recusou.”

Zac Efron: Tyra Banks era sua paixão. “Quando eu era mais jovem, costumava deitar na minha cama e olhar para um pôster de Tyra Banks no teto. Estava nos catálogos da Victoria’s Secret que minha mãe costumava comprar e eu achava a coisa mais linda do mundo. “

Emma Stone: para ela Leonardo Di Caprio era o único. “Eu tinha visto ‘Titanic’ sete vezes e meia nos cinemas. Ele era o amor da minha vida. Eu tinha uma foto dele no meu quarto autografada que ganhei de aniversário quando tinha uns 12 anos.” ela revelou no ‘The Jess Cagle Show’.

Chris Evans: outra estrela de Hollywood, Sandra Bullock. Ele se apaixonou por ela quando viu ‘Speed’. “Eu cresci muito apaixonado por Sandra Bullock. ‘Speed’ foi muito importante. O filme todo, em geral, fez isso por mim”, disse ele à W Magazine.

Benedict Cumerbatch: Carrie Fisher, estrela de ‘Guerra nas Estrelas’. “Sabe, eu não era particularmente leal quando criança. Acho que provavelmente Carrie Fisher em ‘Guerra nas Estrelas’. Eu queria ser Harrison Ford e essa foi definitivamente uma das razões pelas quais eu queria ser Harrison Ford”, disse ele Vanity Justo.

Oscar Isaac: a paixão dele era Jéssica Lang. “Foi Jessica Lange porque eu vi ‘King Kong’. Escrevi o nome dela em todas as páginas do computador. E então fiz um filme com ela e disse: ‘Só não conte a ela. Espere pelo menos um dia antes de contar a ela. Em 30 segundos, eu estava tipo, ‘Eu estava tão obcecado por você. Escrevi seu nome em todas as fontes!’ Ela não se importava”, explicou ele à Vanity Fair.

Kate Bosworth: Leonardo DiCaprio novamente. “Provavelmente, como a maioria das crianças de 13 anos, eu estava muito interessado em Leo em ‘Romeu e Julieta’. Acho que todas as adolescentes pensavam: ‘Eu quero esse tipo de amor louco’, porque você está apenas começando a sentir isso”, disse ela ao InStyle.