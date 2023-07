Diana Taurasi se aproxima do marco histórico da WNBA de 10.000 pontos

EUt tem sido uma temporada difícil para o Fênix Mercúrio. Apesar do retorno de Brittney Grinerum dos WNBAAs principais franquias da NBA estão prestes a perder a pós-temporada pela primeira vez em mais de uma década.

O Mercúrio caiu para 6-18 no domingo depois de uma derrota para o Chicago Sky, com Griner perdendo enquanto ela se concentra em sua saúde mental. No entanto, Fénixa segunda superestrela Diana Taurasi voltou de lesão e teve um desempenho forte que a aproxima de um novo marco da WNBA.

A corrida pelos 10k

Com sua noite de 24 pontos em Chicago, Taurasi aproximou-se do platô de 10.000 pontos, o que a tornaria a primeira jogadora WNBA história para chegar a cinco dígitos na pontuação.

Taurasi já é a artilheira nos 27 anos de história da WNBA, distinção que mantém desde 2017. Agora em sua 19ª temporada, a jogadora de 41 anos continua jogando minutos significativos (mais de 28 por noite) e marcando em alta nível (14,8 pontos por jogo), o que significa que o marco de 10.000 pontos será dela mais cedo ou mais tarde.

Taurasi pode ganhar um quarto campeonato?

Taurasi tem mais uma temporada de contrato com o Mercúrioe espero ao redor Fénix é que o Mercury pode enviar Taurasi com um retorno à pós-temporada em 2024.

Phoenix provavelmente terá uma das duas primeiras escolhas no próximo ano Rascunho da WNBAe pode adicionar um jovem jogador de primeira linha a um núcleo que já inclui Taurasi e Griner — dois dos melhores e mais conceituados jogadores da liga. Com saúde e um pouco de sorte, uma última dança com o título da WNBA não pode ser descartada para Taurasi – que já tem três títulos de campeão em sua lendária carreira.