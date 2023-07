Dias antes do lançamento, Elon Musk usa Zings no novo aplicativo semelhante ao Twitter de Zuckerberg

Mark ZuckerbergO novo aplicativo semelhante ao Twitter está a poucos dias de decolar – e parece Elon Musk‘s não está feliz com a competição … alimentando ainda mais a treta dos dois técnicos.

Caso você tenha esquecido … a razão pela qual Mark e Elon estão falando sobre brigar (de verdade) é por causa desse novo serviço que a Meta está lançando chamado Threads – que dizem ser o “novo” Twitter, se você, vai … apenas, será lançado sob a supervisão de Mark.

🚨BREAKING: Resposta do META ao Twitter (Tópicos) Data de lançamento CONFIRMADA ‘Threads’ será lançado na quinta-feira nos EUA O aplicativo foi descrito como um concorrente do Twitter. De acordo com um executivo da Meta, seu objetivo é estabelecer um site de mídia social “sensatamente administrado”.… pic.twitter.com/PxQxAERnB1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 4 de julho de 2023

Quando Elon ficou sabendo do novo brinquedo de MZ no mês passado, ele disse brincando que estava disposto a lutar contra o cara – e agora, as negociações estão a todo vapor enquanto se preparam para o duelo.

Bem, o ímpeto para tudo isso deu uma volta completa na segunda-feira … com a suposta data de lançamento do Threads sendo revelada em 7 de julho – com a opção de pré-encomendá-lo agora disponível na loja de aplicativos da Apple. Há mais informações, bem como quais tipos de dados serão coletados dos usuários … algo que o EM não pôde deixar de comentar na segunda-feira, deslizando o dedo.

Graças a Deus eles são tão sensatamente executados —Elon Musk (@elonmusk) 4 de julho de 2023

Em resposta a todas as maneiras pelas quais o Threads vai gerenciar dados pessoais (examinando muito, francamente), Elon respondeu … “Graças a Deus eles são administrados com tanta sanidade.” Isso carrega significado.

Relatórios sugeriram que um executivo da Meta disse recentemente aos funcionários que o Threads seria “administrado de forma sã” em comparação com o oeste selvagem de Musk no Twitter recentemente – mas parece que Elon está zombando de quantos dados de usuário eles vão controlar para fazer ou seja

Claro, você poderia argumentar que Elon provavelmente está um pouco preocupado com esse novo inimigo no mercado – especialmente à luz de sua decisão absolutamente odiada de limitar a contagem diária de tweets dos usuários do Twitter … tanto quanto poder ver o novo conteúdo. Ele aumentou a contagem desde o desastre deste fim de semana – mas as pessoas ainda estão chateadas e certamente procurando uma alternativa para notícias.