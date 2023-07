Dicas de como interpretar Texto Publicitário no ENEM

O texto publicitário consiste em uma produção textual cujo objetivo é anunciar algo ou chamar atenção do público para algo. Geralmente esses textos visam convencer o leitor a comprar um produto ou a contratar um serviço.

No entanto, o texto publicitário também pode ter como objetivo persuadir o leitor sobre a importância de algum tema, como a doação de sangue ou a participação da população numa campanha de vacinação, por exemplo.

Esses textos podem ter estrutura variada, mas costumam ser curtos e apresentar uma linguagem clara, objetiva e dinâmica, facilitando a transmissão da mensagem ao grande público. Além disso, esses textos podem ser de natureza escrita, oral e visual e são veiculados em grandes meios de comunicação, como jornais, revistas, outdoors, rádio, internet, etc.

De modo geral, o texto publicitário tem como função convencer o leitor a comprar algo ou a participar de algum evento ou campanha. Portanto, quem produz um texto publicitário usa a função conativa ou apelativa da linguagem. A função conativa é a função de influenciar o comportamento do destinatário da mensagem.

Nesse sentido, o texto publicitário está centrado no receptor ou interlocutor. A escolha das palavras, estrutura e imagens que compõe o texto publicitário tem em vista a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. A ideia principal é de convencimento do público.

Estrutura do texto publicitário

Como o objetivo do texto publicitário é promover um produto ou ideia para que o leitor consuma algo comercialmente, se engaje ou mude de comportamento, a estrutura pode variar de acordo com o público-alvo ou o tipo de produto ou ideia que se quer “vender”.

Assim, esses textos podem ser argumentativos, descritivos e até mesmo narrativos. É comum que apareçam aspectos de diferentes tipos textuais em um mesmo texto publicitário.

Além disso, também é muito comum que haja uma mescla entre linguagem verbal e não verbal nesses textos. Geralmente, o texto publicitário é composto por uma imagem e por um pequeno texto escrito.

O objetivo da imagem é chamar atenção do leitor para o produto, gerando desejo de possuir ou comprar o que é anunciado. As imagens também têm a função de destacar e promover a marca. Já o texto escrito aparece para descrever o produto através de palavras-chave. É comum também a promoção de slogans e uso de verbos no imperativo.

Como interpretar um texto publicitário no ENEM?



As provas do Enem, principalmente a de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, costumam apresentar textos publicitários em seus enunciados. Geralmente, os textos usados são mais imagéticos e aparecem em questões de interpretação textual.

Para responder a essas questões o estudante deve fazer uma leitura atenta do texto publicitário, considerando todos os seus elementos. Caso o texto apresente uma imagem, analise as cores, que mensagem é transmitida e a sensação que ela causa. Analise a função fática que está por trás dos elementos escolhidos.

Também é crucial analisar o texto escrito. Destaque as palavras-chave e verbos utilizados. É necessário compreender qual é o objetivo da mensagem. Se possível, através da legenda, observe em que meio de comunicação esse texto publicitário foi originalmente veiculado. Assim, será mais fácil identificar o público-alvo.

Tenha em mente durante a interpretação do texto que a ideia principal é de convencer o leitor. A partir disso, responda questões como: “o que esse texto vende?”, “há um produto em destaque?”, “qual marca promove essa publicidade”, “qual a ideia central transmitida”.

Desse modo, será possível compreender o texto em sua totalidade e responder o questionamento feito no enunciado com assertividade.

