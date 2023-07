A máquina de lavar roupa é um eletrodoméstico essencial em qualquer casa, pois torna mais fácil e rápido o processo de lavagem de roupas. No entanto, muitas pessoas esquecem de que também precisa de limpeza e manutenção regular para funcionar corretamente e durar mais tempo. Neste artigo, vamos compartilhar dicas importantes para manter a sua máquina de lavar roupa limpa e higienizada, de uma forma profissional.

Entenda a anatomia da sua máquina de lavar roupa e como ela funciona

Antes de começar a limpar a sua máquina de lavar roupa, é importante entender a sua anatomia e como ela funciona. Uma máquina de lavar roupa é composta por várias peças, incluindo o tambor, a bomba de água, a mangueira de drenagem, a válvula de entrada de água, o filtro, entre outros:

O tambor é onde as roupas vão para poder lavá-las, e é importante limpar a sua superfície interna;

A bomba de água é responsável por bombear a água para dentro e para fora do tambor, e deve limpá-la com frequência;

A mangueira de drenagem é responsável por drenar a água da máquina, e deve verificá-la regularmente;

A válvula de entrada de água é responsável por controlar a entrada de água na máquina de lavar roupa, e deve ser limpa para evitar danos e entupimentos;

O filtro é responsável por filtrar a sujeira e detritos da água, e deve ser limpo para evitar entupimentos e garantir um bom desempenho da máquina de lavar roupa.

Sinais de que a sua máquina precisa de limpeza

Existem vários sinais que indicam que a sua máquina de lavar roupa precisa de limpeza. O primeiro sinal é um mau cheiro vindo do equipamento, que pode indicar a presença de bactérias e germes. Outro sinal é a presença de manchas ou resíduos nas roupas após a lavagem, o que pode indicar que está suja ou entupida.

Além disso, se estiver fazendo mais barulho do que o normal ou não estiver lavando as roupas adequadamente, pode ser um sinal de que ela precisa de limpeza. Se você notar qualquer um desses sinais, é hora de limpar a sua máquina de lavar roupa.

Abordagem profissional para a limpeza

Agora que você entende a anatomia da sua máquina de lavar roupa e os sinais que indicam que ela precisa de limpeza, é hora de aprender a limpar de uma forma profissional. Aqui está um passo a passo realizar este processo:

1º Passo: Limpe a superfície interna do tambor com um pano úmido e detergente suave. Certifique-se de limpar todas as áreas do tambor, incluindo as dobras e as áreas difíceis de alcançar.

2º Passo: Limpe a bomba de água removendo a tampa e limpando a área ao redor da bomba com um pano úmido e detergente suave. Certifique-se de remover todos os detritos e sujeira da área.



3º Passo: Limpe a mangueira de drenagem verificando se ela não está entupida e removendo quaisquer detritos ou sujeira da área. Certifique-se de que a mangueira esteja conectada corretamente e não esteja dobrada ou torcida.

4º Passo: Limpe a válvula de entrada de água removendo o filtro e limpando-o com um pano úmido e detergente suave. Certifique-se de remover toda a sujeira e detritos da área.

5º Passo: Limpe o filtro removendo-o da máquina de lavar roupa e limpando-o com um pano úmido e detergente suave. Certifique-se de remover toda a sujeira e detritos da área e reinstalar o filtro corretamente.

Dicas para manter a sua máquina de lavar roupa limpa

Além da limpeza regular, existem algumas dicas que você pode seguir para manter a sua máquina de lavar roupa limpa e higienizada por mais tempo. Aqui estão algumas dicas úteis:

Use detergente de alta qualidade e siga as instruções de dosagem na embalagem;

Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa, pois isso pode afetar o desempenho da limpeza e danificar a máquina;

Lave as roupas com água quente de vez em quando, pois isso pode ajudar a matar as bactérias e germes;

Deixe a porta da máquina de lavar roupa aberta após o uso para permitir que o ar circule e reduza o crescimento de bactérias e germes.

Manter a máquina de lavar roupa limpa e higienizada, é de fundamental importância para que suas roupas fiquem limpas e não fiquem com germes e bactérias prejudiciais à sua saúde. Por fim, utilize as dicas e truques que informamos neste artigo, e mantenha sua máquina livre de sujeira e entupimentos.