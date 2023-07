Dicas para cultivar girassóis em vasos

Se você ama plantas, mas não tem um jardim, cultivar girassóis em vasos é uma ótima opção. Além de trazerem um pouco de natureza para dentro de casa, os girassóis são flores lindas e fáceis de cuidar. Neste artigo, daremos algumas dicas sobre como cultivar girassóis em vaso e desfrutar de sua beleza em dias ensolarados.

Os girassóis são plantas anuais que crescem melhor em climas quentes e ensolarados. Eles são conhecidos por sua capacidade de seguir o sol durante o dia e podem crescer até 3 metros de altura.

Se você não tem um jardim, pode cultivá-los facilmente em vasos em sua varanda ou pátio. Além disso, os girassóis são flores comestíveis e suas sementes são ricas em nutrientes, tornando-os uma opção saudável para adicionar às suas refeições.

Benefícios de cultivar girassóis em vasos

Cultivar girassóis em vasos tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, você pode colocá-los em qualquer lugar que desejar, se receberem bastante sol. Além disso, eles são uma ótima maneira de adicionar cor e vida a ambientes fechados ou pequenos espaços externos.

Ademais, os girassóis são fáceis de cuidar e não exigem muito tempo e esforço para mantê-los saudáveis e bonitos.

Escolhendo o vaso e o solo adequados para girassóis



Antes de falar sobre o cultivo do girassol, é importante observar que existem variedades da planta. Esta é uma consideração crucial porque as espécies variam de maneiras importantes, como tamanho. Os principais tipos incluem:

Anão: aconselhado para plantio em vasos e interiores, sua altura pode variar de 45 cm a 60 cm;

Alto: aconselhado para plantio em jardins e partes externas da casa, pode atingir a altura de 180 cm.

Você terá mais facilidade em encontrar as espécies perfeitas para sua casa se estiver familiarizado com os vários tipos. Seria muito difícil, por exemplo, um girassol alto crescer em um vaso pequeno.

Ao escolher o vaso para seus girassóis, certifique-se de que seja grande o suficiente para acomodar o tamanho da planta. Uma boa regra é escolher um vaso que tenha pelo menos o dobro do tamanho da planta adulta. Além disso, o vaso deve ter buracos de drenagem para evitar o acúmulo de água em excesso.

O solo adequado para girassóis deve ser rico em nutrientes e bem drenado. Você pode comprar uma mistura de solo própria para plantas em vasos em uma loja de jardinagem. Certifique-se de que o solo esteja úmido antes de plantar as sementes.

Plantando sementes de girassol em vaso

Antes de plantar as sementes de girassol, é importante preparar o solo corretamente. Certifique-se de que o solo esteja úmido, mas não encharcado.

Em seguida, realize um pequeno buraco no solo com cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade. Coloque uma ou duas sementes no buraco e cubra com o solo. Regue suavemente para manter o solo úmido, mas não encharcado.

As sementes de girassol geralmente germinam em cerca de 7 a 10 dias. Certifique-se de que as plantas recebam bastante luz solar direta para crescerem saudáveis e fortes.

Cuidados com girassóis em vaso

Os girassóis são flores fáceis de cuidar, mas ainda precisam de atenção para crescerem saudáveis. Mantenha o solo úmido, mas evite encharcá-lo. Se o solo estiver muito seco, você pode regar as plantas diariamente.

Além disso, certifique-se de que os girassóis recebam pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia.

Os girassóis em vaso também precisam de fertilizante para crescerem saudáveis e fortes. Adicione um fertilizante líquido a cada duas semanas durante a estação de crescimento. Certifique-se de seguir as instruções do rótulo para obter melhores resultados.

Dicas de rega e fertilização para girassóis em vaso

Regue suas plantas de girassol regularmente, mas evite encharcar o solo. Quando regar, certifique-se de que a água esteja sendo absorvida pelo solo e não escorrendo pelo fundo do vaso.

Desfrutando da beleza de seus girassóis em vaso

Depois de algumas semanas, suas plantas de girassol começarão a florescer e a mostrar suas lindas flores amarelas. Você pode cortar as flores para colocá-las em um vaso ou simplesmente apreciá-las em seu vaso.

Além disso, as sementes de girassol podem ser colhidas para uso em receitas ou para plantar novamente na próxima estação.

Cultivar girassóis em vasos é uma ótima maneira de trazer um pouco de natureza para dentro de casa ou para pequenos espaços externos. Escolha um vaso grande o suficiente, use solo adequado e plante as sementes de girassol corretamente.

Regue e fertilize suas plantas regularmente para garantir que elas cresçam saudáveis e fortes. Em pouco tempo, você poderá desfrutar da beleza de suas flores de girassol em vaso!