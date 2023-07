Dicas sobre regência verbal e nominal

A gramática é uma área fundamental para o estudo da língua portuguesa. Dentro desse vasto campo, a regência verbal e nominal desempenham um papel crucial na compreensão e produção correta de textos.

A seguir, abordaremos de forma abrangente a regência verbal e nominal, explicando seus conceitos, características e regras. Compreender esses aspectos é essencial para evitar erros e construções inadequadas, garantindo uma comunicação clara e precisa.

Regência Verbal

A regência verbal trata da relação entre os verbos e seus complementos. Na língua portuguesa, os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou intransitivos.

Os verbos transitivos diretos exigem um complemento sem preposição, enquanto os transitivos indiretos exigem um complemento com preposição. Já os intransitivos não exigem complemento.

A regência verbal pode variar de acordo com o contexto e o significado pretendido. Por exemplo, o verbo “gostar” é transitivo direto quando usado sem preposição: “Eu gosto de sorvete.” No entanto, ele se torna transitivo indireto quando acompanhado de preposição: “Eu gosto de música.”

Além disso, certos verbos podem apresentar regência diferente em diferentes contextos. Por exemplo, o verbo “lembrar” pode ser transitivo direto quando usado para indicar uma recordação: “Lembro o dia em que nos conhecemos .” No entanto, ele se torna transitivo indireto quando usado no sentido de recordar algo: “Lembro-me do seu rosto.”

Regência Nominal

A regência nominal, por sua vez, trata da relação entre os nomes e seus complementos. Os nomes podem ser classificados em substantivos, adjetivos, advérbios, entre outros. A regência nominal ocorre quando um nome exige um complemento para completar seu sentido.

Um exemplo comum é a regência de adjetivos. Alguns adjetivos são sempre acompanhados de preposição, como “satisfeito com” ou “ansioso por”. Por exemplo: “Estou satisfeito com o resultado do exame” ou “Estou ansioso por conhecer novas pessoas.”

Outro exemplo importante é a regência de substantivos. Alguns substantivos exigem a preposição “de” para estabelecer a relação correta com outro termo. Por exemplo: “Gosto de me aventurar na natureza” ou “Tenho medo de morrer muito cedo.”

A regência nominal também pode ocorrer com advérbios, como “próximo de” ou “longe de”. Por exemplo: “Estou próximo do meu objetivo” ou “Fique longe de pessoas como ele”.



Regras e dicas para a Regência Verbal e Nominal

A correta aplicação da regência verbal e nominal requer conhecimento das regras e atenção aos detalhes. Aqui estão algumas dicas úteis:

Consulte um bom dicionário: Os dicionários são uma fonte confiável para verificar a regência de verbos, adjetivos e substantivos. Eles fornecem informações sobre as preposições ou outros complementos necessários.

Preste atenção ao contexto: A regência pode variar dependendo do contexto e do significado pretendido. Considere o sentido da frase e verifique se a regência está correta para transmitir a mensagem desejada.

Esteja atento aos pronomes: Alguns verbos e nomes têm regência específica quando acompanhados de pronomes. É importante observar se o pronome está na forma correta e se a regência está adequada.

Estude os casos especiais: Algumas palavras têm regências peculiares que não seguem as regras gerais. Exemplos incluem “assistir” (que pode ser transitivo direto ou indireto, dependendo do sentido) e “namorar” (que pode ser transitivo direto ou exigir a preposição “com”).

No vestibular, a cobrança em relação à regência verbal e nominal pode ocorrer de diferentes formas. Os exames podem incluir questões objetivas, como múltipla escolha, que testam o conhecimento dos estudantes sobre as regras de regência. Essas questões podem envolver a identificação do complemento adequado para um verbo ou nome específico, por exemplo.

Além disso, é comum que as provas de redação solicitem aos candidatos a produção de textos dissertativos-argumentativos, nos quais a correta aplicação da regência verbal e nominal é essencial para a coerência e a clareza do texto.