Dinheiro EXTRA na Restituição? Entenda quando o pagamento a mais é liberado!

Muitos brasileiros estão ansiosos pelo pagamento do terceiro lote da Restituição do Imposto de Renda. No entanto, nem todos sabem que a partir do segundo lote já é possível receber um “pagamento a mais” devido ao reajuste que é feito de acordo com a taxa Selic vigente no momento.

Para entender melhor esse assunto, acompanhe este texto e aproveite para saber mais sobre a consulta da Restituição que poderá estar disponível para você ainda este mês.

Quando o dinheiro extra na Restituição é liberado?

O dinheiro extra cujas pessoas têm se referido ao falar sobre o terceiro lote da Restituição do Imposto de Renda nada mais é do que o reajuste feito com base na taxa Selic vigente no momento.

Isso quer dizer que o dinheiro que é seu e que será pago em um dos lotes da Restituição também rende juros, como se fosse uma verdadeira aplicação.

Afinal de contas, se o seu dinheiro permanecesse apenas retido, sem esse tipo de rendimento, é o mesmo que ele estivesse perdendo valor, concorda? Porém, para garantir que os contribuintes não sofram com prejuízos, a Receita Federal garante que a restituição seja feita com a correção de acordo com a taxa Selic vigente.

No momento, a taxa está em 13,75%, ou seja, um pouco mais de 1% ao mês. Dessa maneira, quem for receber o terceiro lote da restituição receberá com um pequeno reajuste de um pouco mais do que 2% no valor total.

Obviamente, para algumas pessoas, essa porcentagem pode até parecer mínima ou irrisória, porém, dependendo do valor que está “retido”, algumas pessoas podem se deparar com um dinheiro “extra” relativamente interessante.

E o mesmo acontecerá com os outros lotes que ainda não foram pagos. Eles também irão render de acordo com a taxa Selic, o que garantirá um dinheiro a mais no momento da transferência.

Como saber se tenho Restituição para receber?

Além de compreender que pode haver um dinheiro extra na Restituição, é importante saber fazer a consulta no site da Receita Federal para averiguar se você tem direito a esse pagamento. Afinal, algumas pessoas nem sabem que podem receber a Restituição, tampouco que podem receber um dinheiro a mais dependendo do lote.

A boa notícia é que a consulta pode ser feita de uma forma bem simples, como explicamos no passo a passo abaixo:



Você também pode gostar:

Primeiramente, você deverá acessar o site oficial de consultas da Restituição; Em seguida, preencha os campos com as informações que são solicitadas. Lembrando de colocar que você quer saber sobre a declaração de 2023, não de 2022, como algumas pessoas confundem; Depois é só consultar e aguardar o resultado. Se você tiver algum valor para receber, aparecerá na tela mais informações. Caso tenha que pagar o imposto, também se deparará com essa informação em tela.

Lembrando que a conta que será transferida a Restituição é aquela indicada no momento em que você fez a sua Declaração do Imposto de Renda.