Diretrizes de greve do SAG-AFTRA, longa lista de regras que os atores sindicais devem seguir

A TMZ obteve uma cópia do rigoroso orientações os 160.000 membros do sindicato são obrigados a seguir até o fim da greve … e cita os esperados não-nãos, como atuar, cantar e fazer trabalhos de captura de movimento na frente de uma câmera.

Parece que as promos pré-gravadas são um jogo justo para os estúdios, mas o SAG-AFTRA pediu aos publicitários para adicionar um aviso antes das coletivas de imprensa antes do prazo, para que alguns atores não apareçam como fura-greves no futuro.

Substitutos e atores de fundo no sindicato também são proibidos de cruzar essa linha de piquete … deixando as opções incrivelmente limitadas para qualquer programa ou filme que permaneça em produção. Além disso, qualquer pessoa que não esteja no SAG-AFTRA que cruzar a linha não terá entrada futura no sindicato.