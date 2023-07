Diss ardente de rap de Bam Margera visa ex-co-estrelas de Jackass, chama Johnny Knoxville

Fvermes burro estrela Bam Margeraestá nas manchetes mais uma vez, desta vez por seu ataque de rap contundente contra seus ex-colegas de elenco. A personalidade de reality show de 43 anos, conhecida por suas travessuras brincalhonas, ressurgiu na cena musical com uma participação no novo single “Sinta-se como Bam“, colaborando com rappers Cult Shotta e Tanboy Miguel.

Em seu verso, Bam não se conteve, aproveitando para zombar de seu antigo burro habilidades de skate dos colegas e fazendo acusações sérias contra um dos pilares do programa, Johnny Knoxville. O artista de rap desafia Knoxville para um confronto enquanto o acusa de atrapalhar sua carreira no skate.

“Eu tive que tirar uma lição da escuridão”, Bam admite em seu rap, insinuando enigmaticamente seu passado tumultuado.”Knoxville, ele vai estar lá, então descubra se ele tem o material para descobrir quando eu vou foder com você.”

Mas Johnny Knoxville não é o único alvo de Bambarragem lírica de. O videoclipe que acompanha o single revela sua rivalidade com o diretor do Jackass. Jeff Tremaineuma tensão que aumentou após a saída de Bam da última burro projeto de filme.

Enquanto o rap parece dar socos em seus ex-colegas de elenco, o vídeo também mostra Bam entregando-se a uma demonstração pública de afeto, beijando uma mulher morena glamorosa, levantando perguntas sobre sua vida pessoal.

A preocupação sincera de Steve-O: o apoio da ex-estrela do Jackass a Bam Margera em meio a lutas pessoais

Apesar da animosidade mostrada no videoclipe, um dos Bam‘vendido burro parceiro, Steve-O, expressou preocupação com o bem-estar de seu amigo. Em uma entrevista recente, Steve-O, de 49 anos, compartilhou seu desejo de ouvir notícias encorajadoras sobre a saúde de Bam, mostrando um vislumbre da camaradagem que uma vez definiu a família Jackass.

Bam MargeraA vida de B tem visto sua cota de desafios nos últimos anos. Em 2021, ele deu um passo significativo para resolver seus problemas ao entrar em um programa de reabilitação e drogas de um ano. A estrela do reality show tem sido sincera sobre suas lutas com o álcool, atribuindo parte disso a uma obsessão por ELE estrela Ville Valo. Bam revelou em uma entrevista anterior que imitou o estilo de vida de Valo, levando a um caminho doentio de abuso de substâncias.

No início deste ano, Bam enfrentou problemas legais depois de supostamente ser preso em conexão com um violência doméstica disputa. No entanto, nenhuma acusação foi feita contra ele, conforme relatado por TMZ.

À luz das batalhas públicas de Bam, Steve-O permanece firme em seu apoio, expressando que estará ao lado de Bam se ele escolher o caminho da recuperação. Como Bam Margera continua a fazer ondas no mundo do entretenimento, fãs e ex-colegas de elenco esperam por seu bem-estar e uma solução potencial para os conflitos de longa data.