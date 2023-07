Dívidas com Cartão de Crédito de Lojas? foi LIBERADA negociação com SUPER DESCONTO pelo DESENROLA

Desenrola Brasil agora está liberado também para ajudar os brasileiros a se livrar de dívidas de cartões de loja. O Desenrola Brasil engloba instituições financeiras de grande porte, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, que oferecem a opção de renegociar dívidas de cartões de crédito de seus parceiros. Além disso, empresas como Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Marisa, Assaí e Hipercard aderiram ao programa, com cartões emitidos pelo Itaú.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa que permite a renegociação de dívidas bancárias, incluindo aquelas de cartões de loja. O programa começou em 17 de julho e envolve bancos, financeiras e sociedades de crédito.

Quais cartões de loja estão incluídos?

Os cartões de crédito de lojas como Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Marisa, Assaí e Hipercard, que são emitidos pelo Itaú, estão incluídos no programa. A Renner também aderiu ao programa através da sua financiadora Realize CFI. Além disso, o Banco do Brasil, Bradesco e Santander também vão negociar dívidas de cartões de crédito de seus parceiros.

Como negociar as dívidas dos cartões das varejistas

A negociação de dívidas dos cartões das varejistas deve ser feita através do aplicativo do banco, do internet banking, telefone e até mesmo pelo WhatsApp. A taxa de juros e a quantidade de parcelas dependem do perfil do cliente.

Na Renner, por exemplo, a negociação será feita no site da sua financiadora, Realize CFI, e as condições podem ser verificadas no site. Os descontos podem chegar a 98% e o pagamento pode ser à vista ou em até 48 vezes.

O Banco do Brasil oferece descontos de até 96% para pagamento à vista. O parcelamento pode ser feito em até 120 meses e a taxa de juros pode ter uma redução de 25%.

Detalhes sobre Renegociar as Dívidas dos Cartões das Varejistas

Desenrola Brasil e Magazine Luiza

No caso do Magazine Luiza, a dívida no cartão Luiza será renegociada nesta etapa. Segundo a empresa, o cartão é utilizado por aproximadamente 7 milhões de consumidores.

Para o Itaú, a renegociação das dívidas dos cartões das varejistas deve ser realizada por meio do aplicativo do banco, do internet banking e do WhatsApp, no número (11) 4004-1144. A taxa de juros e o número de parcelas dependerão do perfil do cliente.



Desenrola Brasil e Renner

Já na Renner, a renegociação será feita no site da sua financeira, Realize CFI. Os descontos podem chegar a 98% e o pagamento pode ser feito à vista ou em até 48 vezes (equivalente a quatro anos). A adesão da Realize CFI ao Desenrola deve ser feita nas próximas semanas e, a partir daí, será possível fechar o acordo.

Desenrola Brasil e Banco do Brasil

O Banco do Brasil informou que os débitos de cartões de crédito de parceiros como AME, Smiles, Kabum e Dotz terão descontos de até 96% para pagamento à vista. O parcelamento pode ser feito em até 120 meses (equivalente a dez anos) e a taxa de juros pode ter uma redução de 25%.

A negociação será feita pelo aplicativo do banco, por WhatsApp, enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001, pela central de relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-7290001 (demais regiões), pelas agências bancárias ou pelo internet banking.

Desenrola Brasil e Bradesco

Em relação ao Bradesco, as dívidas nos cartões de crédito de parceiros serão negociadas de acordo com o perfil do cliente. A negociação será realizada por aplicativo; nos telefones 4002-0022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-5700022 (outras regiões); assessorias de cobranças terceirizadas; agências bancárias; internet banking e diretamente com o parceiro.

Desenrola Brasil e Santander

Por fim, o Santander renegociará as dívidas dos cartões de parceiros com até 90% de desconto e parcelamento em até 120 meses. O cliente pode realizar o acordo por meio do internet banking ou pelos telefones 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7023535 (demais locais).

Expectativas do programa

O governo espera que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste primeiro momento e que R$ 50 bilhões possam ser renegociados. No final de dezembro de 2022, o Brasil tinha 69,4 milhões de pessoas com o nome sujo, segundo dados da Serasa Experian.

Faixa 1 começa em setembro

A adesão à faixa 1 do Desenrola deve começar em setembro. Ela é voltada para quem recebe até R$ 2.640 por mês ou tem inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), e entrou na lista de negativados a partir de 1º de janeiro de 2019, permanecendo com dívida ativa até 31 de dezembro de 2022.

O Desenrola Brasil é uma excelente oportunidade para quem está endividado e precisa de ajuda para negociar suas dívidas. O importante é aproveitar essa chance e buscar se organizar financeiramente para evitar cair no endividamento novamente.