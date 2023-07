Divórcio de Brittany Snow e Tyler Stanaland é finalizado

Brittany Snow o divórcio do marido Tyler Stanland é oficialmente um negócio feito, TMZ aprendeu.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, a estrela de “A Escolha Perfeita”, que disse em seu registro OG que havia um acordo pré-nupcial, está indo embora com o que parece ser todos – ou pelo menos a maioria – de seus bens. .coisas como móveis, roupas, obras de arte, joias, seu Audi 2022 alugado e todo o dinheiro dela.

TMZ quebrou a história, Brittany entrou com pedido de divórcio de seu marido corretor de imóveis em janeiro, citando as habituais diferenças irreconciliáveis ​​como o motivo para desligar quase 3 anos de casamento.

Aliás, Tyler era visto chegando perto com sua co-estrela de “Selling the OC” Alex Salão no dia em que anunciaram a separação … mas ele disse que são apenas amigos e nada mais.