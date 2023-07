Divórcio de Sofia Vergara e Joe Manganiello deixa US$ 100 milhões em jogo

Sofá Vergara e Joe Manganiello surpreendeu a todos quando anunciaram que estavam se divorciando após sete anos de casamento.

Ambos disseram que querem que o divórcio seja o mais amigável possível. No entanto, o dinheiro pode ser um dos obstáculos, pois estão em jogo US$ 100 milhões em um contrato que o casal assinou anos atrás para proteger as finanças de cada um.

O fato é que antes de se casar, os dois atores decidiram que seria melhor fazer um acordo pré-nupcial. O acordo previa que ambas as partes, em caso de divórcio, deveriam dividir seus bens.

Era Vergara ela mesma, que confirmou isso no ‘The Howard Stern Show’ em maio passado.

Sofia Vergara melhores momentos loucos e picantes do TikTokMARCA ENGLISH

Os atores querem uma divisão justa entre eles

advogado de divórcio Frederic J. Siegel disse à Page Six que é provável que “ela consiga o que tem e o que ganha, e ele receba o que tem e o que ganhou”.

Mas qual é o patrimônio líquido de cada um deles? Vergara vale mais do que manganiellojá que ela vale cerca de US $ 180 milhões, enquanto ele vale US $ 40 milhões.

Há também a questão dos bens conjugais, já que se mudaram para Beverly Hills em 2015. Os bens, segundo o TMZ, pertencem à atriz colombiana.

No entanto, a casa foi colocada à venda e, segundo relatos, não se sabe a quem pertence nem quais foram as condições da compra.

Depois, há também a questão do que fazer com o chihuahua que eles possuem.