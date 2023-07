Divulgada hoje(28) ÓTIMA NOTÍCIA para brasileiros que moram de ALUGUEL

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), comumente referido como a “inflação do aluguel“, apresentou declínio pelo quarto mês consecutivo, trazendo uma boa notícia para aqueles que vivem de aluguel no Brasil. Vamos aprofundar essa análise.

O que é o IGP-M?

O IGP-M é um índice calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). É uma média ponderada de três índices de preços: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Ele reflete o comportamento dos preços de produtos e serviços mais relevantes para o produtor, o consumidor e a construção civil. E é o índice mais utilizado para reajustes nos valores dos alugueis.

Resultado Recente do IGP-M

No mês de julho, o IGP-M recuou 0,72%. No ano, o índice acumula uma deflação (queda de preços) de 5,15%. Em 12 meses, a queda é de 7,72%. Esse resultado indica uma tendência de desinflação na economia brasileira.

Comparação com o Ano Anterior

Em contraste com o cenário atual, em julho do ano passado, o IGP-M acumulado de 12 meses era positivo em 10,08%.

Influências Principais na Queda do IGP-M

Em julho, o IPA foi o índice que mais contribuiu para a queda do IGP-M, com uma variação de -1,05%. No entanto, notou-se uma diminuição na intensidade desse movimento, com algumas matérias-primas brutais apresentando variações positivas ou menos negativas.



Variações de Preço

Produtos como o minério de ferro, suínos e milho, que anteriormente apresentavam variações negativas, começaram a registrar variações mais positivas ou menos negativas.

Minério de ferro: de -2,21% para 2,96%

Suínos: de -7,03% para 3,46%

Milho: de -14,85% para -4,95%

Impacto do IPC

O IPC variou 0,11% em julho. Quatro das oito classes de despesa pesquisadas apresentaram alta. O grupo de transportes teve a maior contribuição, com uma variação de -1,68% para 0,70%. A gasolina, em particular, variou 3,65%, depois de ter sido de -3% em junho.

Variação do INCC

O INCC variou 0,06% em julho, após uma alta de 0,85% no mês anterior.

Impacto nos Aluguéis

Como o IGP-M é frequentemente usado para ajustar anualmente os contratos de aluguel, essa tendência de deflação é uma boa notícia para os inquilinos.

Outras Aplicações do IGP-M

Além dos contratos de aluguel, o IGP-M também é utilizado como indexador para reajustes de contratos de empresas de serviço, como energia elétrica, telefonia, educação e planos de saúde.

Os últimos resultados do IGP-M trazem um alívio para quem vive de aluguel no Brasil. No entanto, é importante lembrar que o cenário econômico pode mudar, portanto, é essencial continuar acompanhando o comportamento do índice.