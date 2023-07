Divulgado! Brasileiros recebem TRISTE notícia sobre a Previdência Social

Recentemente, os brasileiros foram confrontados com uma notícia extremamente preocupante acerca da situação da previdência social no país. Segundo um estudo realizado pelo renomado Grupo Allianz, o regime previdenciário brasileiro está enfrentando um sério declínio, mesmo após a reforma implementada em 2019.

De acordo com os resultados da pesquisa, a previdência social do Brasil figura entre os menos sustentáveis quando comparado com outras 75 economias analisadas pelo Grupo Allianz.

A situação é de extrema importância, uma vez que o sistema desempenha um papel crucial na segurança financeira dos cidadãos na aposentadoria e em outras situações de vulnerabilidade econômica.

Se a tendência de deterioração persistir, isso poderá ter um impacto devastador nas vidas de milhões de brasileiros que dependem do sistema para obter proteção social.



Previdência Social no ranking das economias

Atualmente, o Brasil se encontra na 65ª posição do ranking das economias. Essa posição reflete a realidade de que o país, assim como diversos outros ao redor do mundo, enfrenta desafios significativos relacionados ao envelhecimento da população e ao decréscimo da taxa de fecundidade, os quais têm impacto direto nas contas públicas.

Assim, essa conjuntura pode exigir um reajuste nas regras de liberação de pensões e aposentadorias para garantir a sustentabilidade do sistema da previdência social.



Além disso, vale mencionar que, de acordo com a segunda edição do Relatório Global Previdenciário 2023, a pandemia da Covid-19 teve como consequência uma redução temporária da expectativa de vida em diversos países.

Entretanto, é importante ressaltar que essa diminuição foi apenas uma interrupção de curto prazo.

Diante dos dados divulgados sobre a previdência social, compreender os desafios demográficos e econômicos que o Brasil enfrenta é fundamental para desenvolver estratégias adequadas de proteção social, saúde pública e sustentabilidade financeira desse sistema.

Como essa posição no ranking foi determinada?

O Grupo Allianz tem utilizado o Allianz Pension Index – API, um índice desenvolvido internamente, para investigar a sustentabilidade e a adequação dos sistemas de previdência social em diversos países ao redor do mundo. Esse índice é fundamentado em três pilares essenciais:

Análise das condições demográficas e fiscais básicas: Neste pilar, são avaliados aspectos relacionados à demografia do país. Como por exemplo, a taxa de natalidade, expectativa de vida, bem como questões fiscais, como a capacidade do governo em financiar o sistema previdenciário;

Determinação da sustentabilidade: O segundo pilar do Allianz Pension Index concentra-se na avaliação da capacidade de longo prazo do sistema previdenciário em garantir benefícios adequados aos aposentados sem comprometer o equilíbrio financeiro do sistema;

Adequação do sistema previdenciário: No terceiro pilar, são considerados diversos aspectos para avaliar a efetividade do sistema previdenciário em proporcionar segurança financeira e qualidade de vida aos aposentados. Assim, leva-se em conta questões como cobertura da população, níveis de contribuição e idade de aposentadoria.

O índice é construído com base em 40 parâmetros distintos. Dessa forma, são pontuados em uma escala de 1 (indicando um desempenho muito bom) a 7 (indicando um desempenho muito ruim).

Essa abordagem detalhada e abrangente permite que o Grupo Allianz obtenha uma visão holística da situação previdenciária em cada país analisado. Com isso pode-se identificar tanto pontos fortes quanto vulnerabilidades nos respectivos sistemas.

Dessa forma, através Cdas informações fornecidas pelo Allianz Pension Index – API, o Grupo Allianz pode oferecer insights valiosos a governos, instituições e clientes.

Com isso, o grupo pode auxiliá-lostomar decisões informadas para o futuro, visando aprimorar e tornar mais resilientes os sistemas de previdência social em um cenário global em constante evolução.

Informações adicionais sobre a previdência social do Brasil

Em 2023, o Brasil registrou uma pontuação de 4,3 em um índice de sustentabilidade. Isso representa um leve avanço em relação a 2020, quando o país obteve 4,0.

Porém, mesmo com esse pequeno progresso, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos nessa área.

Comparando com a situação anterior, em 2020, o país teve uma queda considerável na classificação em relação às demais economias avaliadas. Saindo da já insatisfatória 43ª posição, o Brasil caiu para o 65º lugar, em um ranking composto por 75 países.

É preocupante observar que a previdência social do Brasil superou apenas alguns países. Como por exemplo, a Romênia, Tunísia, Emirados Árabes, Laos, Uzbequistão, Arábia Saudita, Marrocos, Líbano e Sri Lanka, no quesito sustentabilidade.

Contudo, é importante destacar um indicativo positivo sobre o sistema de previdência brasileiro. Assim, ele ainda se mantém entre os mais generosos em comparação com outros países ao redor do mundo.